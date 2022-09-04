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Протесты в Хабаровске в поддержку Алексея Навального, январь 2021 года
Протесты в Хабаровске в поддержку Алексея Навального (январь 2021 года)Фото: Igor Volkov/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Экс-главу штаба Навального в Хабаровске объявили в розыск

Александра Иванова
53 мин. назад

Бывшего координатора штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина объявили в федеральный розыск. Ранее ему был вынесен приговор по "дадинской статье".

https://www.dw.com/ru/eksglavu-staba-navalnogo-v-habarovske-obavili-v-federalnyj-rozysk/a-63014866

Алексея Ворсина - бывшего координатора штаба российского оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске - объявили в России в федеральный розыск. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил сам Ворсин в своем канале в мессенджере Telegram.

Соответствующая информация содержится также в базе данных МВД РФ. По данным Telegram-канала "Правозащита", Ворсина разыскивают по статье об организации экстремистского сообщества.

Дело Алексея Ворсина

Как указано на сайте ныне ликвидированного правозащитного центра "Мемориал", Алексей Ворсин неоднократно участвовал в митингах в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оппозиционного политика Алексея Навального и был одним из лидеров местной оппозиции.

В марте 2021 года стало известно о возбуждении против Алексея Ворсина уголовного дела по статье о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения общественного мероприятия (так называемая "дадинская статья").

Активист 19 марта был задержан, с 20 марта по 28 сентября 2021 года он находился под домашним арестом. В сентябре 2021 года Ворсин был приговорен к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока.

ПЦ "Мемориал" признал хабаровского активиста политическим заключенным.

Преследование соратников Навального в России

В июне 2021 года Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, признав Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а также штабы Навального по всей России экстремистскими организациями. Ряд сотрудников штабов Навального стали фигурантами дела об экстремизме, получив статус свидетелей.

Некоторые из них в связи с проведением у них обысков и на фоне оказываемого на них давления приняли решение просить защиты у властей Германии.

На своем YouTube-канале Алексей Ворсин 4 сентября сообщил, что, учитывая состояние своего здоровья, принял решение покинуть Россию. В какой стране он сейчас находится, активист не уточнил.

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YouTube-канал Алексея Ворсина

Рассказ экс-координатора штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексея Ворсина об отъезде из России
www.youtube.com
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