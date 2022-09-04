Экс-главу штаба Навального в Хабаровске объявили в розыск

Алексея Ворсина - бывшего координатора штаба российского оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске - объявили в России в федеральный розыск. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил сам Ворсин в своем канале в мессенджере Telegram.
Соответствующая информация содержится также в базе данных МВД РФ. По данным Telegram-канала "Правозащита", Ворсина разыскивают по статье об организации экстремистского сообщества.
В марте 2021 года стало известно о возбуждении против Алексея Ворсина уголовного дела по статье о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения общественного мероприятия (так называемая "дадинская статья").
Активист 19 марта был задержан, с 20 марта по 28 сентября 2021 года он находился под домашним арестом. В сентябре 2021 года Ворсин был приговорен к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока.
ПЦ "Мемориал" признал хабаровского активиста политическим заключенным.
Преследование соратников Навального в России
В июне 2021 года Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, признав Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а также штабы Навального по всей России экстремистскими организациями. Ряд сотрудников штабов Навального стали фигурантами дела об экстремизме, получив статус свидетелей.