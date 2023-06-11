Пожертвования правящей партии: экс-главу Шотландии задержали

Никола Стёрджен явилась на допрос в полицию, где ее задержали. Бывший первый министр Шотландии подозревается по делу о финансировании Шотландской национальной партии.

Бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен задержана в качестве подозреваемой в рамках расследования дела о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП). Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили в полиции Шотландии.

Политик добровольно явилась на допрос в полицию, она находится под стражей, ее допрашивают, добавили в правоохранительных органах.

Обыски в Глазго и Эдинбурге

Муж Николы Стерджен - Питер Мюррелл - бывший исполнительный директор ШНП, а также тогдашний казначей партии были задержаны в апреле в рамках того же расследования, напомнило агентство AFP. Позднее их отпустили без предъявления обвинений, но предупредили о продолжении следственных действий.

Полиция провела обыски в доме в Глазго, где проживала пара, на время даже установив в палисаднике палатку для следователей, а также в штаб-квартире ШНП в Эдинбурге.

Следователи выясняют, что произошло с 600 000 фунтов стерлингов пожертвований (700 600 евро), которые предназначались для поддержки движения за независимость Шотландии, но могли быть направлены на другие цели, отмечает Reuters.

"Никола последовательно заявляла, что будет сотрудничать со следствием, если ее попросят, и продолжает это делать", - сказал представитель политика.

Стёрджен объявила об отставке зимой

Никола Стёрджен объявила об отставке в феврале. Лидером правящей Шотландской национальной партии и главой правительства стал министр здравоохранения региона Хамза Юсаф. Стёрджен занимала пост первого министра с 2014 по 2023 годы.

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