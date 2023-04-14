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Роман Протасевич
Роман Протасевич (фото из архива, Ramil Nasibulin/BelTA/REUTERS)Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/REUTERS
ПолитикаБеларусь

Экс-главреду Nexta Протасевичу ужесточено обвинение

Екатерина Венкина
19 мин. назад

Роману Протасевичу ужесточено обвинение, власти Беларуси возлагают на него вину за "повторное руководство экстремистским формированием".

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Бывшему главреду оппозиционного Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу в Беларуси ужесточено обвинение. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила гособвинитель Наталья Соколова на слушаниях в Минском областном суде.

Теперь, в частности, помимо "организации массовых беспорядков", "заговора с целью захвата власти и разжигания вражды" оппозиционера также обвиняют в "повторном руководстве экстремистским формированием".

Объявлен перерыв до 19 апреля

По данным следствия, Роман Протасевич в мае-сентябре 2020 года был главным редактором Nexta. В октябре 2020 года Протасевич переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021 года отвечал за работу Telegram-канала "Беларусь головного мозга".

В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным обвинением перед новым допросом.

Принудительная посадка самолета Ryanair

Белорусские власти 23 мая 2021 года принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Экстрадиция Сапеги в РФ

Россиянка Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам лишения свободы, согласилась на экстрадицию в Россию, сообщило посольство РФ в Минске 12 апреля.

Евросоюз 5 июня 2022 года ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям против Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности Япония и ряд европейских стран, не входящих в ЕС.

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