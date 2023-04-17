Экс-главе IBU Бессебергу предъявили обвинения в коррупции

В период с 2009 по 2018 годы Андерс Бессеберг неоднократно принимал взятки в различных видах, говорится в обвинительном заключении норвежского ведомства по расследованию экономических преступлений.

Против бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в Норвегии были выдвинуты обвинения в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Как сообщило в понедельник, 17 апреля, норвежское ведомство по расследованию экономических преступлений , по его данным, в период между 2009 и 2018 годами спортивный чиновник принимал взятки, в том числе в форме часов, приглашений на охоту, услуг проституток и оформленного в лизинг автомобиля.

Между тем адвокат Бессеберга в письменном заявлении, направленном им в редакцию норвежского информагентства NTB, указывает, что его доверитель продолжает настаивать, что никогда не принимал взятки и не пытался повлиять на антикоррупционную работу IBU.

Расследование в отношении Андерса Бессеберга

Андерс Бессебрг возглавлял IBU с 1992 по 2018 годы. В ноябре 2018 года исполком IBU поручил независимой следственной комиссии ERC провести тщательное расследование подозрений в отношении него и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш (Nicole Resch). В рамках этого расследования ERC изучила около 70 тысяч документов и провела около 60 опросов.

В конце января 2021 года был обнародован заключительный доклад ERC, из которого следует, что Бессеберг и Реш на протяжении многих лет покрывали махинации с допингом в российском биатлоне. Они потворствовали усилиям по сокрытию государственной системы применения допинга в России и тем самым сделали возможными дальнейшие нарушения, говорится в этом документе.

Пропагандируемая Андерсом Бессебергом решительная борьба за чистоту спорта, по мнению комиссии, была фарсом. Среди прочего, в докладе ERC отмечалось, что экс-глава IBU "последовательно продвигал и защищал российские интересы практически всеми своими действиями".

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