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Экс-главе АФК "Система" Новицкому назначен домашний арест

Александра Иванова
22 июня 2024 г.

Евгения Новицкого обвиняют по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Его дело касается хищения пенсионных накоплений.

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Судейский молоток
Фото: picture-alliance/ dpa

Бывшему президенту холдинга АФК "Система" Евгению Новицкому Тверской районный суд Москвы назначил домашний арест сроком два месяца - до 20 августа 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Новицкий является фигурантом уголовного дела о хищении средств АО "НПФ "Урал ФД". Конкретно его обвиняют по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, Новицкий и "иные лица" разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на бирже по завышенной стоимости они намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионные резерввы и пенсионные накопления участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги.

Отмечается, что другому фигуранту того же дела - Ольге Илларионовой - суд назначил домашний арест на тот же срок. Проходящему по делу подмосковному предпринимателю Олегу Мезенцову было назначено заключение под стражу до 20 августа.

Должности Евгения Новицкого

О задержании Евгения Новицкого стало известно 21 июня. С 1995 по 2005 года он был президентом холдинга АФК "Система" - владельца сотового оператора МТС, - а с 2005 по 2013 год состоял в совете директоров холдинга. С апреля 2019 по июнь 2022 года Новицкий занимал пост первого заместителя гендиректора химического холдинга "ФосАгро", однако в июне 2022 года, после введения против него санкций США покинул эту должность.

C 2013 по 2015 год Новицкий был зампредседателя входящего в АФК "Система" радиоэлектронного концерна "РТИ Системы". Этот концерн выпускает электронику военного и гражданского назначения. 

21 июня Telegram-канал Baza писал, что именно деятельность Новицкого в качестве одного из руководителей оборонного концерна "РТИ Системы" - предварительная причина его задержания.

Деятельность пенсионного фонда АО НПФ "Урал ФД"

В июне 2016 года Банк России аннулировал лицензию АО НПФ "Урал ФД". Как напоминает газета "Ведомости", этот пенсионный фонд осуществлял деятельность по двум направлениям: негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. По итогам 2015 года в рамках обязательного пенсионного страхования накопительную часть пенсии, по данным издания, фонду доверили более 19 000 человек. Размер пенсионных накоплений составлял на тот момент 890 млн рублей. "Договоры негосударственного пенсионного обеспечения с фондом заключили около 10 000 человек, - говорится далее в публикации. Размер пенсионных резервов фонда по итогам 2015 года составлял 117 млн рублей".

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