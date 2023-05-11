Экс-глава завода "Мотор Сич" просит обменять его в Россию

Просьбу включить его в обменные списки Вячеслав Богуслаев направил в офис президента Украины в конце марта. Это следует из сопроводительного письма адвоката Богуслаева.

Бывший глава завода "Мотор Сич" - крупнейшего авиационного предприятия Украины - Вячеслав Богуслаев попросил украинские власти включить его в списки на обмен с Россией, сообщили вечером в среду, 10 мая, украинские и российские СМИ.

Фотокопию прошения Богуслаева , написанного на русском языке и адресованного руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку, опубликовало на своем сайте "Радио Свобода". Из сопроводительного письма адвоката следует, что этот документ был отправлен 20 марта 2023 года.

Обвинения против Вячеслава Богуслаева в Украине

В прошении Богуслаев указывает, что является пенсионером и инвалидом I группы. В Украине экс-главу завода "Мотор Сич" подозревают в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационизме, "содействию террористической организации", а также в противодействии ВСУ. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), "Мотор Сич" по договоренности с "Ростехом" незаконно поставлял товары военного назначения для штурмовой авиации РФ, в том числе авиадвигатели для ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН, Ка-52 и Ми-28Н.

Вячеслава Богуслаева арестовали в октябре 2022 года. В его доме провели обыск, в ходе которого выбили двери, напоминает украинское онлайн-издание strana.ua .

Сейчас Богуслаев находится в СИЗО. Свою вину он отрицает. В декабре 2022 года глава СБУ Василий Малюк в одном из интервью допустил, что Вячеслав Богуслаев "даст показания и станет качественным обменным фондом".

После задержания Богуслаева президент Украины Владимир Зеленский объявил о национализации завода "Мотор Сич" .

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