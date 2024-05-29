Экс-глава Тульской области назначен секретарем Госсовета РФ

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного совета РФ. Соответствующий указ президента Владимира Путина в среду, 29 мая, опубликован на сайте Кремля.

Ранее Дюмин был назначен помощником президента РФ

В середине мая Дюмин был назначен одним из 10 помощником президента РФ вместе с бывшим директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Николаем Патрушевым, бывшим министром культуры Владимиром Мединским, бывшим министром образования и науки Андреем Фурсенко и другими. При этом Алексей Дюмин был одновременно освобожден от должности тульского губернатора.

51-летний Дюмин, с 1999 года служивший телохранителем Путина, получил известность в том числе в связи с его предполагаемой ролью во время мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Telegram-каналы сообщали, что Путин отправил Дюмина, которого СМИ называли "охранником Путина", на переговоры с Пригожиным. Официально данная информация не подтверждалась.

Задачей Госсовета РФ, согласно законодательству, является "обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". Членами этой структуры являются премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава администрации президента и главы субъектов РФ. Остальных членов Госсовета назначает президент.