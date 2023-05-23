Экс-глава штаба Навального в Архангельске вышел из колонии

Соратник Навального Андрей Боровиков был осужден за клип группы Rammstein. После более двух лет заключения в колонии он вышел на свободу.

Бывший глава архангельского штаба Алексея Навального и участник протестов против строительства мусорного полигона в Шиесе Андрей Боровиков вышел из колонии под Архангельском, отбыв более двух лет лишения свободы. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает местное издание "29.ру" .

В 2021 году 32-летнего Боровикова обвинили в распространении порнографии из-за того, что шестью годами ранее он добавил на свою страницу в соцсети "В контакте" ссылку на песню Pussy немецкой группы Rammstein. Сам он расценивал заведенное против него дело как политическое. Активист был осужден на 2,5 года, впоследствии суд сократил наказание на три месяца в связи с рождением сына.

Андрей Боровиков отбывал наказание в исправительной колонии №7 в поселке Лесная Речка в Архангельской области. С ноября прошлого года его регулярно отправляли в ШИЗО, а в феврале перевели на строгие условия содержания в колонии, отмечает "ОВД-Инфо". В марте соратнику Навального назначили административный надзор после освобождения.

Смотрите также: