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Экс-депутат Брюханова заочно приговорена к 8 годам колонии

Сергей Ромашенко
19 ноября 2024 г.

Бывшего муниципального депутата московского района Щукино осудили по делу о распространении фейков об армии. Дело было связано с публикацией видео об убийствах в украинской Буче.

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Памятник жертвам расправы над мирными дителями в украинской Буче
Памятник жертвам расправы над мирными дителями в украинской БучеФото: Anatolii Stepanov/Pool/AP/picture alliance

Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, сообщила прокуратура Москвы во вторник, 19 ноября.

Помимо этого, Брюхановой на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы. Суд назначил то наказание, которое запрашивало гособвинение.

Уголовное дело Брюхановой

Уголовное дело против Анастасии Брюхановой было возбуждено из-за видео "Кто совершал преступления в Буче", вышедшего в декабре 2022 года на YouTube-канале "Объектив". В нем политик рассказывала о расследовании газеты The New York Times об убийстве мирных жителей Бучи.

По мнению гособвинения, Брюханова, "придерживаясь радикальных политических взглядов" и, пытаясь посеять напряженность в обществе, "создавала видимость противоправных действий российских войск". Следствие сочло, что видеоролик должен был вызвать у россиян чувства тревоги и незащищенности. Сама Брюханова называла свое уголовное преследование незаконным. После российского вооруженного вторжения в Украину политик уехала из России. Власти РФ объявили ее в международный розыск и заочно арестовали.

Анастасия Брюханова работала в фонде "Городские проекты" Ильи Варламова и Максима Каца. В 2016 году ее избрали муниципальным депутатом московского района Щукино. В 2021 году Брюханова участвовала в выборах в Госдуму как самовыдвиженец. Ее кандидатуру поддержало "Умное голосование". В округе, где баллотировалась Брюханова, победу одержала кандидат от "Справедливой России" Галина Хованская. Брюханова заявляла о вбросах на электронном голосовании и утверждала, что результат Хованской был завышен на 19 тысяч голосов.

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