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Экс-адвокату Ивана Сафронова дали 7 лет за "фейки" об армии

Александра Иванова
28 ноября 2024 г.

Дмитрию Талантову суд в Удмуртии назначил 7 лет колонии за "фейки" о ВС РФ. Он стал первым адвокатом, осужденным по этой статье.

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Адвокат Дмитрий Талантов в суде ,июнь 2022 года
Адвокат Дмитрий Талантов в суде (фото из архива)Фото: Cheremushkinsky District Court Press Office/TASS/dpa/picture alliance

Дмитрию Талантову - одному из защитников журналиста Ивана Сафронова - Завьяловский районный суд в Удмуртии в четверг, 28 ноября, назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по делу о распространении "фейков" о ВС РФ и "возбуждении ненависти и вражды". Талантову запретили также занимать руководящие должности в юридической сфере в течение четырех лет.

Как отмечают международные СМИ, 64-летний Дмитрий Талантов стал первым в РФ адвокатом, против которого возбудили уголовное дело по статье о "фейках" о российской армии. Правозащитный проект "Первый отдел" отмечает, что тюремный срок адвокат получил за несколько антивоенных постов на его личной странице в Facebook.

Дело адвоката Дмитрия Талантова

Дмитрий Талантов был задержан 28 июня 2022 года. На момент ареста он уже более 20 лет являлся президентом Адвокатской палаты Удмуртии. Как говорится в посте "Первого отдела", коллеги Талантова связывают его преследование в России именно с защитой Ивана Сафронова. Прокурор просил для него 12 лет лишения свободы.

В последнем слове адвокат, напомнив о своем возрасте, сказал: "Проще было бы просто произнести "пожизненное лишение свободы" или "смертная казнь". Это как кому нравится". "Я не нагоняю жути. Иногда мне кажется, что сегодня вовсе не страшно умереть, сегодня страшно жить. Но жить нужно, в этом я уверен, жить нужно обязательно", - подчеркнул он далее.

В июне 2022 года гражданский правозащитный проект "За права человека" опубликовал открытое письмо с призывом прекратить преследование Дмитрия Талантова, подписанное 300 адвокатами и юристами.

 

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