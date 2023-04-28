Экономика Германия в первом квартале стагнировала

Объем ВВП ФРГ в сравнении с предыдущим кварталом не изменился. К началу года в Германии зафиксировано снижение как государственных, так и частных расходов.

Экономика Германии в первом квартале текущего года стагнировала - объем ВВП в сравнении с предыдущим кварталом не изменился, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 28 апреля. В сообщении отмечается, что к началу года сократились как государственные, так и частные расходы, при этом позитивные импульсы поступали благодаря инвестициям и экспорту.

К концу 2022 года экономика Германии сократилась. Статистики скорректировали падение ВВП Германии в четвертом квартале по сравнению с предшествовавшим кварталом с минус 0,4 до минус 0,5 процента.

При сокращении экономики на протяжении двух месяцев подряд экономисты фиксируют наступлении рецессии.

Статистика в годовом исчислении

В годовом исчислении экономика Германии без учета ценовых колебаний в начале 2023 года выросла на 0,2 процента. С учетом ценовых и календарных изменений рост ВВП снизился на 0,1 процента, поскольку в первом квартале 2023 года было на один рабочий день меньше.

Подробный отчет о состоянии экономики ФРГ Федеральное статистическое ведомство планирует обнародовать 25 мая.

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