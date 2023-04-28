  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
В порту Гамбурга
В порту ГамбургаФото: Daniel Reinhardt/dpa/picture-alliance
Экономика и бизнесГермания

Экономика Германия в первом квартале стагнировала

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Объем ВВП ФРГ в сравнении с предыдущим кварталом не изменился. К началу года в Германии зафиксировано снижение как государственных, так и частных расходов.

https://p.dw.com/p/4QffR

Экономика Германии в первом квартале текущего года стагнировала - объем ВВП в сравнении с предыдущим кварталом не изменился, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 28 апреля. В сообщении отмечается, что к началу года сократились как государственные, так и частные расходы, при этом позитивные импульсы поступали благодаря инвестициям и экспорту.

К концу 2022 года экономика Германии сократилась. Статистики скорректировали падение ВВП Германии в четвертом квартале по сравнению с предшествовавшим кварталом с минус 0,4 до минус 0,5 процента.

При сокращении экономики на протяжении двух месяцев подряд экономисты фиксируют наступлении рецессии.

Статистика в годовом исчислении

В годовом исчислении экономика Германии без учета ценовых колебаний в начале 2023 года выросла на 0,2 процента. С учетом ценовых и календарных изменений рост ВВП снизился на 0,1 процента, поскольку в первом квартале 2023 года было на один рабочий день меньше.

Подробный отчет о состоянии экономики ФРГ Федеральное статистическое ведомство планирует обнародовать 25 мая.

Смотрите также:

В ФРГ готовятся к серьезному кризису из-за войны в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Северный поток" не заработал, евро обвалился. Экономику ЕС ждет коллапс? DW Новости (05.09.2022)

"Северный поток" не заработал, евро обвалился. Экономику ЕС ждет коллапс? DW Новости (05.09.2022)

Остановка прокачки газа Россией по "Северному потоку" вызвала в понедельник резкое падение курсов акций и евро. Цены на газ приблизились к рекордным показателям. Тревога по поводу возможной экономической катастрофы в Европе растет. Что ждет европейских потребителей и экономику Евросоюза в целом? О последствиях невозобновления поставок российского газа, по версии "Газпрома", по техпричинам.
Экономика и бизнес5 сентября 2022 г.34:03 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бои за Бахмут между армией РФ и ВСУ, фото 25 апреля 2023 года.

Что русскоязычные в ФРГ думают о войне РФ с Украиной

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Российские военные выстроились буквой Z в Кемерово

Против Z. Как активист в России борется с военной агитацией

Против Z. Как активист в России борется с военной агитацией

Общество11 ч. назад
Флаги КНР и Украины

Эксперт: КНР лишь имитирует миротворческие усилия в Украине

Эксперт: КНР лишь имитирует миротворческие усилия в Украине

Конфликты19 ч. назад
Военнослужащие немецкого бундесвера прибывают в Литву в рамках соглашения об усилении восточного фланга НАТО, сентябрь 2022 года

Науседа об Украине: Все заинтересованы в мирных переговорах

Науседа об Украине: Все заинтересованы в мирных переговорах

Конфликты20 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Удар по Николаеву. Как живет Чернобыль. DW Шоу

Удар по Николаеву. Как живет Чернобыль. DW Шоу

Политика22 ч. назад60:09 мин.
Карикатура - мужчина лежит на кушетке, как у психотерапевта, "психотерапевт" сидит рядом в кресле и кричит в громкоговоритель с надписью "пропаганда".

Пропаганда в России: в чем секрет успеха

Пропаганда в России: в чем секрет успеха

Политика23 ч. назад
Виктор Бабарико во время судебного процесса, июль 2021 года

Бабарико в больнице: что известно

Бабарико в больнице: что известно

Правосудие и закон5 ч. назад
На главную страницу