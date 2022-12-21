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Бранденбургские ворота, Берлин
21 декабря экоактивисты спилили верхушку ели у Бранденбургских воротФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance
КультураГермания

Экоактивисты обрезали Рождество

Марина Борисова
23 мин. назад

В самом центре Берлина активисты из движения "Последнее поколение" спилили верхушку рождественской елки.

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Активисты движения "Последнее поколение" ("Letzte Generation") отпилили верхушку у рождественской елки в самом центре Берлина. 15-метровая красавица-пихта была по традиции установлена у Бранденбургских ворот. Теперь дерево осталось без шпиля.

Что произошло в Берлине

В среду, 21 декабря, двое активистов развернули транспарант с надписью "Это всего лишь верхушка рождественской елки" в округе Берлин Митте и выдвинулись на грузовом автомобиле, оборудованном выдвижной лестницей, в направлении Бранденбургских ворот, сообщила полиция Берлина. С помощью обычной пилы, прибыв на место, они отпилили верхушку дерева. 

Активисты
Двое активистов с верхушкой рождественской ели после своей акцииФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Представители движения "Последнее поколение" уже заявили, что этот акт носит символическое значение. Верхушка пихты олицетворяет для активистов тот пик катастрофы, которую они наблюдают в Германии в том, что касается защиты климата. "Это символическая картина политики по спасению климата, которую проводит Германия", - заявили экоактивисты. Обстоятельства происшествия выясняются.

Критика в адрес движения "Последнее поколение"

За последние месяцы акции протестного объединения прошли во многих городах Германии - в музеях, в аэропортах, на дорогах. 

Несмотря на важность проблемы, которую поднимают представители "Последнего поколения", в обществе усиливаются критические голоса в их адрес. А ровно неделю назад, 13 декабря, полиция Германии провела в нескольких землях обыски в квартирах экоактивистов из движения "Последнее поколение".

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