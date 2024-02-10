Экоактивисты облили супом картину "Весна" Клода Моне в Лионе

Облив супом картину французского художника-импрессиониста в музее Лиона, активистки движения Riposte Alimentaire кричали, что "эта весна может быть последней".

Экоактивистки движения Riposte Alimentaire (примерный перевод - "Пищевое возмездие") облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Весна", выставленную в Музее изобразительных искусств Лиона. Об этом они сообщили в субботу, 10 февраля, в своем аккаунте в социальной сети X.

Как следует из видеозаписи, опубликованной самим движением, две девушки вылили на картину суп, встали к ней спиной и, подняв правую руку, прокричали: "Эта весна может быть последней, если мы не отреагируем". Таким образом они хотели обратить внимание на надвигающийся климатический и социальный кризис.

Супом облиливали "Мону Лизу" и другие мировые шедевры

В январе активистки Riposte Alimentaire облили супом "Мону Лизу" Леонардо да Винчи в парижском Лувре и потребовали обеспечить доступ к "экологически чистому питанию" для всех.

В октябре 2022 участники группы Just Stop Oil вылили томатный суп на "Подсолнухи" Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне, критикуя новые проекты по добыче нефти и газа. В том же месяце активисты немецкого радикального движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) кинули картофельным пюре в картину "Стога сена" Клода Моне в Потсдаме. Ее стоимость оценивается в 111 миллионов долларов.

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