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Экоактивисты измазали краской здание офиса канцлера ФРГ

Марина Барановская
31 октября 2023 г.

Защитники климата из движения "Последнее поколение" написали "Олаф лжет" на стене здания ведомства федерального канцлера в Берлине. В их действия вмешалась полиция.

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В акцию "Последнего поколения" вынуждена была вмешаться полиция
В акцию "Последнего поколения" вынуждена была вмешаться полицияФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" во вторник, 31 октября, испачкали оранжевой краской здание ведомства федерального канцлера и в нескольких местах на фасаде написали "Олаф лжет". Свою акцию они засняли на видео, распространив его на платформе Х (бывший Twitter). 

Всего у ведомства канцлера собрались около 60-70 экоактивистов, некоторые из них держали в руках транспаранты с надписями "Олаф лжет" и "Канцлер лжет о климате". В действия демонстрантов вмешалась полиция, применив против некоторых из них физическую силу. Несколько экоактивистов были задержаны для последующего установления их личных данных.

"Олаф лжет" - надпись на плакатах активистов "Последнего поколения" перед офисом федерального канцлера в Берлине
"Олаф лжет" - надпись на плакатах активистов "Последнего поколения" перед офисом федерального канцлера в БерлинеФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Борьба за защиту климата радикальными методами

"Последнее поколение" упрекает канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и его правительство в провальной политике по защите климата. Поводом для действий экоактивистов стало высказывание Шольца, что меры правительства по борьбе с "климатической катастрофой" достаточны. Движение "Последнее поколение" назвало это высказывание "ложью, опасной для жизни".

Акции, которые проводят участники движения, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую известность из-за радикальных методов. Экоактивисты обливали томатным супом шедевры живописи в крупнейших мировых музеях, обливали краской Бранденбургские ворота, приклеивали себя к проезжей части на оживленных автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов. Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и тюремным заключениям.

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