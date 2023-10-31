Экоактивисты измазали краской здание офиса канцлера ФРГ
Радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" во вторник, 31 октября, испачкали оранжевой краской здание ведомства федерального канцлера и в нескольких местах на фасаде написали "Олаф лжет". Свою акцию они засняли на видео, распространив его на платформе Х (бывший Twitter).
Всего у ведомства канцлера собрались около 60-70 экоактивистов, некоторые из них держали в руках транспаранты с надписями "Олаф лжет" и "Канцлер лжет о климате". В действия демонстрантов вмешалась полиция, применив против некоторых из них физическую силу. Несколько экоактивистов были задержаны для последующего установления их личных данных.
Борьба за защиту климата радикальными методами
"Последнее поколение" упрекает канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и его правительство в провальной политике по защите климата. Поводом для действий экоактивистов стало высказывание Шольца, что меры правительства по борьбе с "климатической катастрофой" достаточны. Движение "Последнее поколение" назвало это высказывание "ложью, опасной для жизни".
Акции, которые проводят участники движения, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую известность из-за радикальных методов. Экоактивисты обливали томатным супом шедевры живописи в крупнейших мировых музеях, обливали краской Бранденбургские ворота, приклеивали себя к проезжей части на оживленных автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов. Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и тюремным заключениям.
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