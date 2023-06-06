Шульман предлагает ЕП назначить омбудсмена по правам россиян
Создать должность уполномоченного, который защищал бы права граждан России за пределами РФ, предложила, выступая во вторник, 6 июня, в Европарламенте, российский политолог Екатерина Шульман. В интервью DW она пояснила, что такой омбудсмен, помимо защиты прав россиян вне России, мог бы заниматься также "представлением интересов политических заключенных и антивоенных активистов внутри страны".
Шульман напомнила европарламентариям, что в 1920-1921 годах Лига Наций создала Верховную комиссию по делам беженцев, которая помогла русским эмигрантам получить соответствующий правовой статус.
По словам политолога, в случае с омбудсменом речь должна идти не о политическом представительстве, а о правозащитной работе.
Европарламент в феврале принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза помогать российским правозащитникам, демократическим активистам и независимым журналистам в России и за ее границами.
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