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Шульман предлагает ЕП назначить омбудсмена по правам россиян

Евгений Жуков
2 ч. назад

Европе следовало бы создать пост омбудсмена по правам россиян вне РФ, предложила в Европарламенте политолог Екатерина Шульман. По ее мнению, он также мог бы представлять интересы политзаключенных внутри страны.

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Екатерина Шульман
Екатерина ШульманФото: DW

Создать должность уполномоченного, который защищал бы права граждан России за пределами РФ, предложила, выступая во вторник, 6 июня, в Европарламенте, российский политолог Екатерина Шульман. В интервью DW она пояснила, что такой омбудсмен, помимо защиты прав россиян вне России, мог бы заниматься также "представлением интересов политических заключенных и антивоенных активистов внутри страны".

Шульман напомнила европарламентариям, что в 1920-1921 годах Лига Наций создала Верховную комиссию по делам беженцев, которая помогла русским эмигрантам получить соответствующий правовой статус.

По словам политолога, в случае с омбудсменом речь должна идти не о политическом представительстве, а о правозащитной работе.

Европарламент в феврале принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза помогать российским правозащитникам, демократическим активистам и независимым журналистам в России и за ее границами.

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