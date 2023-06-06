Шульман предлагает ЕП назначить омбудсмена по правам россиян

Европе следовало бы создать пост омбудсмена по правам россиян вне РФ, предложила в Европарламенте политолог Екатерина Шульман. По ее мнению, он также мог бы представлять интересы политзаключенных внутри страны.

Создать должность уполномоченного, который защищал бы права граждан России за пределами РФ, предложила, выступая во вторник, 6 июня, в Европарламенте, российский политолог Екатерина Шульман. В интервью DW она пояснила, что такой омбудсмен, помимо защиты прав россиян вне России, мог бы заниматься также "представлением интересов политических заключенных и антивоенных активистов внутри страны".

Шульман напомнила европарламентариям, что в 1920-1921 годах Лига Наций создала Верховную комиссию по делам беженцев, которая помогла русским эмигрантам получить соответствующий правовой статус.

По словам политолога, в случае с омбудсменом речь должна идти не о политическом представительстве, а о правозащитной работе.

Европарламент в феврале принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза помогать российским правозащитникам, демократическим активистам и независимым журналистам в России и за ее границами.

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