ЕК предложила зарезервировать для Украины 50 млрд евро

На 482-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 20 июня (время московское).

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В Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС подтопленными остаются три населенных пункта на правом берегу Днепра, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале . "По состоянию на 15.00 20 июня уровень воды находится на отметке 0,3 метра (с начала суток уровень снизился на 9 сантиметров)", - говорится в сообщении.

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Европейская комиссия (ЕК) предложила зарезервировать для Украины на ближайшие четыре года помощь в размере 50 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Средства, которые планируется предоставить Киеву в виде грантов и кредитов, дополнят уже выделенные с февраля 2022 года 30 млрд евро. Резерв бюджета на такую сумму обеспечит перспективу и надежность украинским партнерам блока, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания ЕК в Брюсселе.

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В Херсоне в результате утреннего минометного обстрела погиб один человек, сообщил Офис генерального прокурора Украины. Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Глава военной администрации региона Александр Прокудин рассказал в Telegram-канале , что удары пришлись на гражданские объекты - дома, детсад, образовательное учреждение и станция технического обслуживания. Кроме того, под обстрел попала бригада скорой помощи. Врачи не пострадали.

В ФРГ уменьшился объем замороженных активов олигархов из РФ

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Объем активов российских олигархов, замороженных в Германии из-за санкций, уменьшился с марта, сообщает издание t-online со ссылкой на данные федерального правительства. В ответ на запрос депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке (Christian Görke) правительство сообщило, что в настоящее время объем замороженных российских активов в Германии составляет 5,22 млрд евро, что примерно на 30 млн евро меньше, чем три месяца назад. "Предыдущие законы о санкциях, очевидно, были лишь "бумажными тиграми", - сказал Гёрке в интервью t-online. По его словам, банкам и нотариусам по-прежнему не нужно раскрывать активы своих клиентов. "Олигархи лишь посмеиваются", - отметил политик.

Хроника событий 20 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 июня 14.00 - 23.59 >>>

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