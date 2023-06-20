  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Каховская гидроэлектростанция
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

ЕК предложила зарезервировать для Украины 50 млрд евро

Жан Рофе
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 июня.

https://p.dw.com/p/4Sma9
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе (фото из архива)
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе (фото из архива)Фото: Lukasz Kobus/EU

На 482-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 20 июня (время московское).

++15.20++

В Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС подтопленными остаются три населенных пункта на правом берегу Днепра, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале. "По состоянию на 15.00 20 июня уровень воды находится на отметке 0,3 метра (с начала суток уровень снизился на 9 сантиметров)", - говорится в сообщении.

++14.50++

Европейская комиссия (ЕК) предложила зарезервировать для Украины на ближайшие четыре года помощь в размере 50 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Средства, которые планируется предоставить Киеву в виде грантов и кредитов, дополнят уже выделенные с февраля 2022 года 30 млрд евро. Резерв бюджета на такую сумму обеспечит перспективу и надежность украинским партнерам блока, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания ЕК в Брюсселе.

++14.35++

В Херсоне в результате утреннего минометного обстрела погиб один человек, сообщил Офис генерального прокурора Украины. Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Глава военной администрации региона Александр Прокудин рассказал в Telegram-канале, что удары пришлись на гражданские объекты - дома, детсад, образовательное учреждение и станция технического обслуживания. Кроме того, под обстрел попала бригада скорой помощи. Врачи не пострадали.

В ФРГ уменьшился объем замороженных активов олигархов из РФ

++14.10++

Объем активов российских олигархов, замороженных в Германии из-за санкций, уменьшился с марта, сообщает издание t-online со ссылкой на данные федерального правительства. В ответ на запрос депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке (Christian Görke) правительство сообщило, что в настоящее время объем замороженных российских активов в Германии составляет 5,22 млрд евро, что примерно на 30 млн евро меньше, чем три месяца назад. "Предыдущие законы о санкциях, очевидно, были лишь "бумажными тиграми", - сказал Гёрке в интервью t-online. По его словам, банкам и нотариусам по-прежнему не нужно раскрывать активы своих клиентов. "Олигархи лишь посмеиваются", - отметил политик.

Хроника событий 20 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Шульман о будущем России после контрнаступления

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Подводные дроны в Украине: как они работают и на что способны (19.06.2023)

Подводные дроны в Украине: как они работают и на что способны (19.06.2023)

Со дна рек в Украине достают ракеты и снаряды, группам подводного разминирования помогают дроны. Смотрите репортаж DW о том, как они делают деоккупированную территорию снова пригодной для жизни.
Конфликты20 ч. назад02:52 мин.
external

Страшная катастрофа на Днепре: прорыв Каховской ГЭС. Европа в фокусе (15.06.2023)

Страшная катастрофа на Днепре: прорыв Каховской ГЭС. Европа в фокусе (15.06.2023)

На обоих берегах Днепра ведутся спасательные работы после разрушения Каховской ГЭС. РФ и Украина винят друг друга в обрушении плотины, в результате чего тысячи людей остались без крова. Экологический ущерб колоссальный.
Политика15 июня 2023 г.26:08 мин.

Сайт t-online

Материал t-online
www.t-online.de
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Главы правительств Германии и Китая Олаф Шольц и Ли Цян

В Берлине проходят правительственные консультации ФРГ и КНР

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный спикер Госдумы России Вячеслав Володин бросается в воду, чтобы вернуть уплывающего от него поросенка Петра - символа желания россиян эмигрировать.

Володин vs. поросенок Петр: вернуться или валить из России?

Володин vs. поросенок Петр: вернуться или валить из России?

Политика29 мин. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Контрнаступление приостановлено? DW Шоу

Контрнаступление приостановлено? DW Шоу

Политика22 ч. назад64:53 мин.
Карикатура: белорусский правитель Александр Лукашенко окучивает на поле растения, у которых вместо цветов - атомы.

Что Лукашенко в Беларуси посеял и что пожнет?

Что Лукашенко в Беларуси посеял и что пожнет?

Политика23 ч. назад
Фильм "Мавка"

"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

Культура24 ч. назад
Паспорт вакцинации в Германии

Post-Vac-синдром после прививки от ковида: что мы знаем?

Post-Vac-синдром после прививки от ковида: что мы знаем?

Здоровье11 ч. назад
Проект производственного комплекса Intel по выпуску чипов в Магдебурге

Intel начинает в Германии гигантский проект на 30 млрд евро

Intel начинает в Германии гигантский проект на 30 млрд евро

Экономика и бизнес19 ч. назад
На главную страницу