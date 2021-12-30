 Экс-глава СК по Кузбассу приговорен к 10 годам колонии | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2021

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Россия

Экс-глава СК по Кузбассу приговорен к 10 годам колонии

Суд в Кемерово вынес приговоры по делу о вымогательстве акций шахты "Разрез "Инской". Экс-начальник областного следственного управления СК РФ Сергей Калинкин осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Молоток судьи

Бывший начальник следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения и вымогательстве. Соответствующее решение вынес в четверг, 30 декабря, Центральный районный суд Кемерово по делу о вымогательстве акций шахты "Разрез "Инской".

Калинкину приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 8 млн рублей (94 711 евро). Ему запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на срок четыре года. Суд также лишил Сергея Калинкина звания генерал-майора юстиции.

Реальные сроки получили и другие фигуранты

К лишению свободы приговорены и остальные фигуранты дела. Бывшие подчиненные Калинкина - Сергей Крюков и Артемий Шевелев - к шести годам в колонии общего режима с лишением права занимать должности в госучреждениях сроком на два года. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, а также в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.

Экс-заместители занимавшего пост губернатора Кузбасса Амана Тулеева - Алексей Иванов и Александр Данильченко - приговорены к шести и 5,5 годам колонии.

Бывшая глава департамента административных органов Кемеровской области Елена Троицкая осуждена на 5,5 лет колонии общего режима.

Геннадий Вернигор, который был представителем фигурировавшего в деле бывшего совладельца холдинга "Сибуглемет" Александра Щукина, - получил 5 лет и 2 месяца колонии общего режима.

Экс-акционеру шахты присудили компенсацию

Дело в отношении Щукина суд прекратил, бизнесмен умер в июле 2021 года, напоминает "Интерфакс". Суд также постановил взыскать в пользу предыдущего акционера шахты, Антона Цыганкова, компенсацию морального ущерба. Калинкин должен будет выплатить 500 тыс. рублей (5911 евро), Крюков и Шевелев - по 300 тыс. рублей (3547 евро), Иванов - 500 тыс. рублей (5911 евро), Данильченко и Троицкая - по 200 тыс. рублей (2365 евро), Вернигор - 100 тыс. рублей (1182).

Уголовное дело о вымогательстве акций кузбасской шахты "Разрез "Инской" было возбуждено в 2016 году. В 2018 году его передали в суд. Как установлено следствие, фигуранты вымогали у бизнесмена Цыганкова 51% акций предприятия.

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