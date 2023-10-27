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Египет сообщил о ракетном ударе близ границы с Израилем

Сергей Ромашенко
27 октября 2023 г.

Власти Египта говорят о шести раненых. По словам очевидцев, ракета ударила по больнице в городе Таба.

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Пограничный переход между Египтом и сектором Газа
Пограничный переход между Египтом и сектором ГазаФото: Ahmed Gomaa/Xinhua/IMAGO

В Египте в результате ракетного удара в городе Таба близ границы с Израилем в ночь на пятницу, 27 октября, ранены шесть человек. "На фоне нынешней эскалации в секторе Газа по Табе ударила ракета, в результате чего шесть человек получили легкие ранения", - сообщила близкая к спецслужбам Египта телекомпания AlQahera News.

Очевидны рассказали агентству AFP, что ракета поразила больницу в Табе, расположенной на побережья Красного моря близ пограничного перехода в Израиль. На выложенных в соцсетях фото видны поврежденный дом и покореженные автомобили. Израильские военные заявили, что расследуют случившееся.

В Египте расположен единственный пограничный переход в сектор Газа, который не находится под контролем Израиля. Египет уже давно выступает посредником между палестинцами и израильтянами и играет все более важную роль в нынешнем конфликте между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС, признанным террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле.

Уже не первый ракетный удар по Египту

Армия обороны Израиля 22 октября сообщила, что израильский танк "случайно" обстрелял египетский пост на окраине сектора Газа. Власти Египта тогда также заявляли о "легких ранениях".

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное нападение на Израиль, в результате которого, по данным израильской стороны, погибли более 1400 человек и еще около 220 были захвачены в качестве заложников.

Армия Израиля в ответ наносит массированные удары по сектору Газа, в результате которых, по палестинским данным, погибли уже не менее 7028 человек, в том числе 2913 детей и подростков. Это самое высокое количество жертв с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке покинул сектор Газа в 2005 году. Данные палестинской стороны о потерях невозможно подтвердить из независимых источников.

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