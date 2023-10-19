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Египет откроет гуманитарный коридор в сектор Газа

Анастасия Штайнмиллере
19 октября 2023 г.

Коридор для поставок гуманитарной помощи заработает не раньше 20 октября. Границу с Газой пересекут 20 грузовиков.

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Грузовики на границе Палестины и Египта, контрольно-пропускной пункт Рафах
Граница Палестины и Египта, контрольно-пропускной пункт РафахФото: Anadolu/picture alliance

Египет откроет на границе с сектором Газа коридор для поставок гуманитарной помощи. Об этом договорились египетский президент Абдель-Фаттах ас-Сисии президент США Джо Байден, сообщил американский телеканал CNN вечером в среду, 18 октября. Грузовики с гуманитарной помощью будут проходить через контрольно-пропускной пункт Рафах. Со стороны сектора их встретят представители ООН. Информацию о договоренности подтвердил пресс-секретарь президента Египта Ахмед Фахми. Когда именно начнутся поставки, он не уточнил.

По словам Джо Байдена, сначала границу Газы пересекут 20 грузовиков, но это произойдет не раньше 20 октября, поскольку сначала необходимо отремонтировать дороги, поврежденные в результате авиаударов. Президент США подчеркнул, что поставки гуманитарной помощи будут немедленно прекращены в случае ее задержки или конфискации боевиками террористической организации ХАМАС. Если же ХАМАС не станет мешать, гуманитарная помощь начнет поступать со стороны Египта регулярно.

В свою очередь в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что израильская сторона не будет препятствовать гуманитарным поставкам из Египта, но только при условии, что эта помощь будет реализоваться на юге сектора Газа и не попадет к боевикам ХАМАС, пишет газета The Times of Israel.

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www.timesofisrael.com

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edition.cnn.com