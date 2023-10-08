Эфиопская журналистка получила премию имени Политковской

Люси Касса получила премию имени Политковской за свою работу по освещению гражданской войны в Эфиопии и рассказы о преследованиях мирного населения.

Эфиопская журналистка Люси Касса получила премию организации Reach All Women in WAR (RAW in WAR) имени Анны Политковской, которая вручается женщинам - защитницам прав человека в войнах и конфликтах, сообщается на сайте премии в субботу, 7 октября.

Премия была присуждена Люси Кассе с формулировкой "за смелость и решимость информировать мир о жестоком обращении с мирными жителями во время гражданской войны в Эфиопии, а также за борьбу за мир и справедливость для женщин Тыграя перед лицом серьезной опасности".

Касса пишет о жертвах войны в Эфиопии на протяжении последних трех лет. В числе прочего она рассказывала о секретных концентрационных лагерях и гибели тысяч мирных жителей от голода и болезней. Из-за своей работы она регулярно сталкивается с давлением и угрозами - как анонимными, так и от представителей властей. Касса работает внештатной журналисткой в The Guardian, Al Jazeera, The Telegraph и Los Angeles Times.

Премия RAW in WAR

"В нашем мире снова много боли и кровопролития. Вот почему сегодня так важно иметь свидетеля, который сможет об этом рассказать. Люси Касса - одна из таких храбрых свидетельниц. От нее мы узнали о страданиях женщин Тыграя, о гражданской войне в Эфиопии. Мы вручаем эту награду Люси Кассе за то, что она неустанно звонила в колокол надежды, рассказывая нам о своей скорбящей родине", - приводится в пресс-релизе оргкомитета премии слова белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

RAW in WAR - международная правозащитная неправительственная организация, помогающая женщинам-правозащитницам, а также женщинам и девочкам, жертвам войн и конфликтов по всему миру. Ее лауреатами в разные годы становились Светлана Алексиевич, правозащитницы Наталья Эстемирова и Валентина Череватенко. В прошлом году премию вручили российской правозащитнице Светлане Ганнушкиной и акушерке Татьяне Соколовой из Мариуполя.

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