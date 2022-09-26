Несмотря на гражданство РФ, Эдвард Сноуден не подлежит мобилизации, так как не служил в российской армии, сообщил его адвокат Кучерена.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 сентября. В то же время Госдепартамент США отметил, что ведомству неизвестно о каких-либо изменениях, связанных с американским гражданством экс-сотрудника спецслужб.

Между тем адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил "Интерфаксу", что его подзащитный не подлежит объявленной Путиным "частичной мобилизации", поскольку "не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы". По словам Кучерены, жена Сноудена также будет добиваться получения гражданства РФ.

РФ предоставила разоблачителю убежище

В июне 2013 года экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабной слежке, которой занималась АНБ. Затем разоблачитель вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где более месяца находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в связи с тем, что США аннулировали его паспорт.

Позднее Россия предоставила Сноудену убежище, в 2014 году известный разоблачитель получил в РФ временный вид на жительство, а в 2020-м - бессрочный ВНЖ. Тогда же мужчина изъявил намерение получить российское гражданство. Осенью 2019 года вышла книга Сноудена "Permanent Record" ("Личное дело"), в которой он рассказывает о событиях, произошедших с ним после 2013 года.

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