  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Эдвард Сноуден (фото из архива)
Эдвард Сноуден (фото из архива)Фото: Phillip Faraone/Getty Images for WIRED25
ПолитикаРоссия

Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Жан Рофе
58 мин. назад

Несмотря на гражданство РФ, Эдвард Сноуден не подлежит мобилизации, так как не служил в российской армии, сообщил его адвокат Кучерена.

https://www.dw.com/ru/edvard-snouden-polucil-rossijskoe-grazdanstvo/a-63246770

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 сентября. В то же время Госдепартамент США отметил, что ведомству неизвестно о каких-либо изменениях, связанных с американским гражданством экс-сотрудника спецслужб.

Между тем адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил "Интерфаксу", что его подзащитный не подлежит объявленной Путиным "частичной мобилизации", поскольку "не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы". По словам Кучерены, жена Сноудена также будет добиваться получения гражданства РФ.

РФ предоставила разоблачителю убежище

В июне 2013 года экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабной слежке, которой занималась АНБ. Затем разоблачитель вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где более месяца находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в связи с тем, что США аннулировали его паспорт.

Позднее Россия предоставила Сноудену убежище, в 2014 году известный разоблачитель получил в РФ временный вид на жительство, а в 2020-м  - бессрочный ВНЖ. Тогда же мужчина изъявил намерение получить российское гражданство. Осенью 2019 года вышла книга Сноудена "Permanent Record" ("Личное дело"), в которой он рассказывает о событиях, произошедших с ним после 2013 года.

Смотрите также:

Эдвард Сноуден стал писателем

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эдвард Сноуден на CeBIT 2017: Ситуация со слежкой ухудшилась

Эдвард Сноуден на CeBIT 2017: Ситуация со слежкой ухудшилась

Известный разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден выступил по видеосвязи на форуме ярмарки технологий Cebit.
Политика
22 марта 2017 г.
01:25 мин.
external

"Сноуден" Оливера Стоуна (22.07.2016)

"Сноуден" Оливера Стоуна (22.07.2016)

На фестивале Comic-Con в американском Сан-Диего состоялась премьера нового трейлера к политическому боевику "Сноуден". Режиссер картины, которую собираются представить публике в сентябре, Оливер Стоун.
Культура
22 июля 2016 г.
01:00 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Полицейский УАЗ в Махачкале

В Дагестане продолжаются акции против мобилизации

Общество
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "Евгений Вагнер", которого за поставки питания для высших должных лиц в России называют "поваром Путина", в кухонном фартуке и с поварёшкой в руки говорит: "Да, я люблю Вагнера".

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Политика
5 ч. назад
Задержание одного из участников антивоенных протестов в Москве, сентябрь 2022 года

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

Культура
5 ч. назад
Константин Сонин во время интервью Константину Эггерту

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Экономика и бизнес
10 ч. назад
Белорусско-украинская граница

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

Общество
6 ч. назад
Кредитные карты платежных систем "Мир" и Visa

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Экономика и бизнес
7 ч. назад
Российский паспорт

Как россияне, живущие в Украине, становятся нелегалами

Как россияне, живущие в Украине, становятся нелегалами

Конфликты
9 ч. назад
На главную страницу