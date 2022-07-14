Рекордная инфляция и слабый евро: почему ЕЦБ повышает ключевую ставку

Инфляция в еврозоне составляет более восьми процентов. Курс евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Плюс ко всему еще и правительственный кризис в Италии. На этом фоне 21 июля пройдет заседание совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором будет решаться вопрос о его дальнейшей денежно-кредитной политике.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард на последнем заседании совета в июне заявила о кардинальной смене курса в монетарной политике: впервые за последние 11 лет регулятор поднимет ключевую ставку с рекордно низкого нулевого уровня. Для начала, по ее словам, на 25 базисных пунктов, хотя на рынке уже не исключают и повышения на 50 пунктов.

В сентябре ожидается дальнейшее повышение. Времена отрицательных процентных ставок в зоне евро на этом закончатся. Но некоторые банки начали реагировать уже сейчас, перестав брать с клиентов деньги за размещенные депозиты.

Почему ЕЦБ медлит со ставкой

Большой вопрос в том, как быстро ЕЦБ повысит процентную ставку. "ЕЦБ отреагировал слишком поздно", - считает Гертруд Трауд (Gertrud Traud), главный экономист немецкого банка HELABA. На фоне исторически высокого уровня инфляции в еврозоне - 8,6 процента - она называют ситуацию критической: "По всему миру центробанки уже повысили ставки, ЕЦБ тоже должен показать, что хочет всерьез бороться с инфляцией".

Йоахим Нагель

Темп и масштабы нормализации денежной политики остаются спорными - в том числе и в совете ЕЦБ. Так, глава бундесбанка Йоахим Нагель (Joachim Nagel), который является сторонником жесткой денежной политики, предлагает поднять ставки до такого уровня, который позволил бы замедлить экономическую активность в зоне евро. Сторонники противоположного лагеря, выступающие за более плавное повышение ставки, предупреждают о рисках рецессии - прежде всего, из-за последствий войны в Украине.

Даже если ЕЦБ предпримет лишь небольшой шаг в повышении ключевой ставки, это важно, считает Гертруд Трауд. Это стало бы сигналом того, что европейский регулятор готов повышать ставки и после сентября, чтобы придерживаться намеченной для себя цели по удержанию инфляции на уровне двух процентов и обеспечению стабильности евро.

ЕЦБ в сложной ситуации

Сейчас ЕЦБ оказался в непростой ситуации. С одной стороны, он должен нормализовать денежную политику. Но если слишком сильно нажать на тормоза, это негативно скажется на экономической конъюнктуре. "В том, что касается цен на энергоносители, он все равно ничего не сможет сделать", - говорит Martin Lück (Мартин Люк), главный экономист инвестиционной компании Blackrock. В такой ситуации, по его мнению, надо добиться снижения цен на другие товары и услуги.

Многие в зоне евро опасаются рецессии. Особенно на фоне возможной остановки поставок газа по трубопроводу "Северный поток". Срок плановых ремонтных работ, после которого поставки должны возобновиться, истекает 21 июля - именно в тот день, когда состоится заседание ЕЦБ по ставке. Нормализовать денежную политику, по выражению Люка, означает держаться на "сбалансированной" процентной ставке, при которой экономика будет ускоряться, а не замедляться. Каков этот сбалансированный уровень в зоне евро в данный момент, определить сложно, добавляет эксперт.

ЕЦБ может оказаться под давлением еще и из-за увеличивающегося разрыва в уровнях процентных ставок в Европе и США. После того, как в Америке в июле темпы инфляции достигли 9,1 процента, Федеральная резервная система США, как ожидается, может поднять свою ключевую ставку с нынешнего уровня в 1,5-1,75 процента еще на 75 базисных пунктов. Это оказывает дополнительное давление на курс евро, который на прошлой неделе уже снизился до паритета к доллару.

Кроме того, правительственный кризис в Италии, на который пристально смотрят финансовые рынки, усугубляет ситуацию. Премьер Марио Драги пока еще исполняет свои обязанности, но как долго это продлится, неизвестно. В октябре в стране могут пройти досрочные выборы, и если новое правительство возглавят евроскептики, то это, скорее всего, приведет к сильной турбулентности на рынке гособлигаций в еврозоне, считает Эдгар Уолк, главный экономист банка Metzler.

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