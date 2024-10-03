  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Джо Байдена наградят в Германии высшим орденом ФРГ

Сергей Ромашенко
3 октября 2024 г.

В ходе визита в ФРГ президент США будет удостоен высшей государственной награды. Президент Штайнмайер вручит ему Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

https://p.dw.com/p/4lNFT
Президент США Байден на будущей неделе прибудет с госвизитом в Германию
Президент США Байден на будущей неделе прибудет с госвизитом в ГерманиюФото: Mandel Ngan/AFP

Президент США в ходе государственного визита в Германию на будущей неделе получит высшую государственную награду ФРГ. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручит ему Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", сообщила в четверг, 3 октября, канцелярия президента ФРГ.

В сообщении отмечается, что тем самым глава германского государства отметит заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне российской агрессии против Украины".

Первый госвизит президента США в ФРГ после воссоединения Германии

Джо Байден станет первым после Джорджа Буша-старшего (правившего с 1989 по 1993 годы. - Ред.) президентом США, который получит высшую государственную награду Германии. Предстоящий трехдневный визит Байдена в ФРГ в плане протокола расценивается как полноценный государственный визит - в результате американский президент впервые после воссоединения Германии будет принят в ФРГ с высшими государственными почестями, подчеркивается в сообщении.

Последний государственный визит президента США в ФРГ состоялся в 1985 году, когда Рональд Рейган посетил Бонн, Битбург и Берген-Бельзен. После этого визиты американских президентов в Германии проходили лишь на рабочем уровне.

Программа визита Байдена

Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его примет с воинскими почестями во дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств проведут переговоры. В полдень президент ФРГ устроит в честь высокого гостя государственный банкет.

Во второй половине дня 11 октября Джо Байден встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а 12 октября Байден и Шольц отправятся на базу ВВС США "Рамштайн" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на международную конференцию по Украине.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рамштайн, 1963 год

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

На фоне войны в Украине американская авиабаза все чаще попадает в заголовки СМИ. Не путать с популярной немецкой группой Rammstein. История авиабазы в фотографиях.
История20 января 2023 г.9 фото
external

Зеленский хочет принудить Путина двигаться к миру: итоги встречи в формате ‎‎"Рамштайн". DW Новости (06.09.2024)

Зеленский хочет принудить Путина двигаться к миру: итоги встречи в формате ‎‎"Рамштайн". DW Новости (06.09.2024)

Владимир Зеленский на встрече контактной группы по Украине в Рамштайне в ‎очередной раз призвал западных союзников разрешить наносить удары ‎дальнобойным оружием по целям на территории России. На встрече союзники ‎анонсировали новый пакет помощи Украине. Министр обороны ФРГ Борис ‎Писториус, в частности, объявил, что Берлин поставит Киеву еще 12 самоходных ‎гаубиц PzH 2000 на сумму в 150 млн евро.
6 сентября 2024 г.29:55 мин.
Зеленский и Трамп, Нью-Йорк, 27 сентября 2024

План Зеленского чуть не провалился, но все решит Рамштайн

План Зеленского чуть не провалился, но все решит Рамштайн

Неожиданный конфликт с республиканцами Трампа омрачил визит президента Украины Зеленского в США, куда он привез "план победы". Точки над i расставит Рамштайн, считает Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко, журналист DW, автор аналитических публикаций, репортер, колумнист
Роман Гончаренко
Колонка
Политика27 сентября 2024 г.