Байден: Последствия войны выходят далеко за пределы Европы

Происходящее в Украине - это "не только европейская проблема, такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны", отметил президент США после саммита с премьером Японии и президентом Республики Корея.

Последствия войны в Украине "выходят далеко за пределы Европы". Об этом заявил президент США Джо Байден. Его комментарий последовал за трехсторонней встречей с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем в пятницу, 18 августа, в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, которую она заявила. Это невозможно... Руководство Японии с первого дня решительно давало понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы", - отметил Байден, говоря о реакции Токио на полномасштабное вторжение.

"Такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны"

Происходящее в Украине - это "не только европейская проблема, такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны", напомнил глава Белого дома.

Япония также "продемонстрировала сильное лидерство в рамках G7 и внесла значительный вклад в оказание финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также предоставила нелетальное военное оборудование", указал американский лидер.

Предмет переговоров в Кэмп-Дэвиде

Как указали в Белом доме, Байден также обсудил с Кисидой дальнейшую поддержку Киева, сотрудничество в решении проблем безопасности в Южно-Китайском море, важность "поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", а также значительный прогресс в области оборонного взаимодействия. Затрагивались, в частности, планы совместной разработки перехватчика для противодействия гиперзвуковым угрозам высокого класса, добавили в Белом доме.

Предыдущая очная встреча лидеров трех государств состоялась 21 мая в Хиросиме, где проходил саммит G7. Переговоры в Кэмп-Дэвиде - первая трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий, отмечают эксперты.

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