Джо Байден помиловал 39 человек и смягчил приговоры еще 1500

Президент совершил крупнейшее помилование в современной истории США, заявил Белый дом. Почти 1500 американцам смягчили наказание незадолго до инаугурации Трампа. Еще 39 заключенных вышли из тюрем.

Президент США Джо Байден помиловал 39 преступников и сократил сроки заключения почти 1500 нарушителям закона незадолго до окончания своих президентских полномочий. "Америка была построена на обещании возможностей и вторых шансов", - подчеркнул Байден в четверг, 12 декабря. Он добавил, что ему выпала честь "помиловать людей, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию".

Все помилованные нарушители закона, заявили в Белом доме, продемонстрировали "успешную реабилитацию" и стремление сделать "свои сообщества безопаснее". Заключенные, которым сократили срок, в свою очередь, были освобождены из тюрьмы и помещены под домашний арест во время пандемии COVID-19 и провели у себя дома как минимум год из присужденного им наказания.

В Белом доме уточнили, что этот акт помилования стал крупнейшим в современной истории Соединенных Штатов.

Ранее Джо Байден помиловал своего сына Хантера

1 декабря президент США официально помиловал своего сына. "Ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном - и это неправильно", - говорилось в заявлении, опубликованном от имени главы государства на сайте Белого дома. До этого Байден неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в ситуацию из-за юридических проблем своего сына.

Расследование в отношении 54-летнего Хантера Байдена длится с 2018 года. В 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Обвинения Хантеру Байдену были предъявлены в декабре 2023 года. В обвинительном заключении, подготовленном прокурором Дэвидом Вайсом, утверждается, что Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов. "Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни", - говорится в документе.

В минувшем июне Байдена-младшего признали виновным по не связанному с этими обвинениями делу о незаконном хранении оружия. Согласно решению присяжных в штате Делавэр, он солгал, будто не употребляет наркотики, когда в 2018 году оформлял покупку револьвера. По этому делу ему грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

В сентябре Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения.

Трамп хочет помиловать участников беспорядков у Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп при этом в интервью телеканалу NBC News заявил, что намерен помиловать многих осужденных участников беспорядков 6 января 2021 года на Капитолийском холме в Вашингтоне.

"Я буду действовать очень быстро. Первый день", - заявил Трамп. По его словам, многие из его сторонников, осужденных в связи с теми событиями, "находятся уже много лет в грязном, отвратительном месте, которое даже нельзя было позволять открыть". При этом он уточнил, что не собирается помиловать всех осужденных и будет рассматривать дела индивидуально. "Отдельные исключения" коснутся ситуаций, когда "человек был радикальным, безумным", уточнил он.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США с требованием признать победу демократа Джо Байдена на тогдашних президентских выборах результатом подтасовки. Многие проявляли насилие по отношению к сотрудникам полиции. В результате десятки протестующих и полицейских были ранены. Пять человек, четыре демонстранта и один правоохранитель, погибли.