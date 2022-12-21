Джо Байден: Мы все знаем, что поставлено на карту

На 302-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 22 декабря (время московское).

Дмитрий Рогозин госпитализирован с ранением в Донецке

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Дмитрий Рогозин (фото из архива: июнь 2022 года) Фото: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

Руководитель группы российских военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка, сообщил в четверг агентству ТАСС помощник Рогозина. По его словам, на окраине Донецка была обстреляна гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. "Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник. Ранения получили также сопровождавшие его лица, сообщает агентство.

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Агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции. По его словам, помощь будет заключаться в поставке продовольствия, медицинской помощи и питьевой воды, в денежных выплатах более чем для 1,5 млн украинцев и возможности для 2,5 млн человек находиться в тепле зимой.

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По словам Байдена, страны, поддерживающие Украину в войне, развязанной Россией, уже поставили Киеву в общей сложности 2000 единиц бронетехники, включая танки, 800 артиллерийских систем и 2 миллиона боеприпасов. В Соединенных Штатах обе партии - и республиканцы, и демократы - выступают за оказание дальнейшей помощи Украине. Президент США также сообщил, что подпишет документ о выделении дополнительной многомиллионной помощи Украине.

Джо Байден: Мы понимаем, что поставлено на карту

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По словам Джо Байдена, он никогда еще не видел такой сплоченности Североатлантического альянса или Европейского Союза. "Мы все знаем, что здесь поставлено на карту", - заявил Байден, отметив, что не испытывает никакого беспокойства по поводу возможных изменений (настроений у союзников Украины. - Ред.).

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Путин не намерен останавливать несправедливую войну против Украины, но США не прекратят поддерживать Украину, заявил на пресс-конференции Джо Байден. "Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Господин Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А у Путина нет намерений остановить эту несправедливую войну. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнул глава Белого дома.

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В Белом доме в Вашингтоне началась пресс-конференция президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. "Вы никогда не останетесь одни, если свобода Украины окажется по угрозой", - заявил Байден, открывая пресс-конференцию. Он выразил негодование по поводу целенаправленных обстрелов российскими войсками объектов гражданской инфраструктуры Украины.

США передадут Украине батарею ЗРК Patriot

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Соединенные Штаты поставят в Украину батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне. "Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины, в особенности противовоздушную оборону, поэтому мы собираемся поставить Украине ракетную батарею Patriot", - сказал Байден. Глава Белого дома добавил, что американские специалисты обучат украинских военных использовать это вооружение.

В начале встречи Зеленский вручил Байдену медаль "За военную службу Украине" от украинского командира батареи HIMARS. "Незаслуженно, но ценно", - сказал Байден, принимая подарок.

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Украина с начала 2022/2023 маркетингового года (МГ) и до 21 декабря экспортировала 20,61 млн тонн зерновых культур, в том числе 11,32 млн тонн кукурузы (54,9% от общего объема поставок), 7,65 млн. тонн пшеницы (37,1%) и 1,55 млн тонн ячменя (7,5%). Об этом говорится на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" . Темпы экспорта зерновых с начала текущего МГ на 31,61% ниже показателей аналогичного периода прошлого МР последние несколько месяцев 29,84%.Наибольший спад зафиксирован в экспорте пшеницы (в 2,04 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), ячменя (в 3, 29 раза меньше) и ржи (в 7 раз меньше).

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