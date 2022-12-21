Байден: Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины

На 302-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 22 декабря (время московское).

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В Белом доме в Вашингтоне началась пресс-конференция президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. "Вы никогда не останетесь одни, если свобода Украины окажется по угрозой", - заявил Байден, открывая пресс-конференцию. Он выразил негодование по поводу целенаправленных обстрелов российскими войсками объектов гражданской инфраструктуры Украины.

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Соединенные Штаты поставят в Украину батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне.

"Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины, в особенности противовоздушную оборону, поэтому мы собираемся поставить Украине ракетную батарею Patriot", - сказал Байден. Глава Белого дома добавил, что американские специалисты обучат украинских военных использовать это вооружение.

В начале встречи Зеленский вручил Байдену медаль "За военную службу Украине" от украинского командира батареи HIMARS. "Незаслуженно, но ценно", - сказал Байден, принимая подарок.

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Украина с начала 2022/2023 маркетингового года (МГ) и до 21 декабря экспортировала 20,61 млн тонн зерновых культур, в том числе 11,32 млн тонн кукурузы (54,9% от общего объема поставок), 7,65 млн. тонн пшеницы (37,1%) и 1,55 млн тонн ячменя (7,5%). Об этом говорится на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" . Темпы экспорта зерновых с начала текущего МГ на 31,61% ниже показателей аналогичного периода прошлого МР последние несколько месяцев 29,84%.Наибольший спад зафиксирован в экспорте пшеницы (в 2,04 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), ячменя (в 3, 29 раза меньше) и ржи (в 7 раз меньше).

Хроника событий 21 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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