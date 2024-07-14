Джо Байден: Мотивы покушения на Дональда Трампа пока не ясны

У властей США пока нет четкой информации относительно мотивов случившегося накануне покушения на экс-президента страны Дональда Трампа. Такое заявление сделал действующий глава государства и соперник Трампа в борьбе за президентский пост на ноябрьских выборах Джо Байден , выступая перед журналистами в комнате Рузвельта в Белом доме вечером в воскресенье, 14 июля.

"Я призываю всех... пожалуйста, не делайте предположений о его (стрелявшего. - Ред.) мотивах или связях", - цитирует Байдена телеканал CNN . - Пусть ФБР делает свою работу, а их партнерские агентства - свою".

Он добавил, что в США будет проведено независимое расследование и проверка мер безопасности с целью выяснить, как покушение на Трампа стало возможным. Результаты этого расследования будут обнародованы, пообещал Байден.

Призыв к американцам проявить единство

Президент США рассказал, что после покушения провел "краткий и хороший разговор" с Дональдом Трампом, и сообщил, что намерен выступить из Овального кабинета с обращением к нации вечером 14 июля. При этом глава государства подчеркнул, что важной темой этого выступления станет призыв к американскому народу проявить единство.

Попытка убить Дональда Трампа во время предвыборного митинга "противоположна всему, за что мы (американцы. - Ред.) выступаем как нация", заявил Джо Байден. После этого покушения "мы должны объединиться как нация", добавил он. Кроме прочего, Байден выразил соболезнования родным участника митинга, погибшего от рук стрелка.

Названо имя жертвы покушавшегося на Трампа

Ранее губернатор Пенсильвании Джош Шапиро назвал имя этого мужчины: Кори Комператоре. По данным СМИ, когда началась стрельба, 50-летний американец прикрыл собой от пуль своих близких.

"Митинг Трампа в Пенсильвании унес жизнь моего брата, Кори Комператоре. Ненависть к одному человеку отняла жизнь у человека, которого мы любили больше всего", - написала сестра жертвы 14 июля в соцсети Facebook.

Со своей стороны Дональд Трамп заявил, что во второй половине дня 14 июля (по местному времени) он отправится в Мелуоки, штат Висконсин, на съезд Республиканской партии, намеченный на 15 июля. Там его должны будут официально выдвинуть кандидатом от республиканцев на президентских выборах. После покушения на соперника Байдена в Пенсильвании многие наблюдатели высказали мнение, что шансы Трампа на победу на выборах повысились.

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании

В экс-президента США, республиканца Дональда Трампа выстрелили 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, еще два человека были ранены. По данным СМИ, они находятся в критическом состоянии. Нападавший, которого впоследствии идентифицировали как 20-летнего жителя города Бетел-Парк в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса, застрелили спецслужбы.

Целый ряд мировых политических лидеров, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудили покушение на Дональда Трампа и высказали соболезнования.