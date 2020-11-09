 Джорджия вручную пересчитает все голоса, отданные на президентских выборах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2020

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Мир

Джорджия вручную пересчитает все голоса, отданные на президентских выборах

Разрыв между кандидатами в Джорджии оказался слишком мал. Поэтому власти штата решили пересчитать все бюллетени.

Подсчет голосов в Атланте, Джорджия

Подсчет голосов в Атланте, Джорджия

В Джорджии вручную пересчитают голоса, отданные за Джо Байдена и Дональда Трампа на выборах президента. Об этом в среду, 11 ноября, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. По его словам, это необходимо, так как разрыв между кандидатами слишком мал. Байден набрал в Джорджии 49,5 процента голосов, Трамп - 49,2 процента.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, американские СМИ объявили о победе Байдена. Трамп не признает свое поражение: так, он опротестовал в суде результаты голосования в Мичигане, заявив о вбросах.

Все штаты должны будут утвердить итоги выборов до 8 декабря.

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    Автор: Илья Коваль


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