 Суд предписал Новаку Джоковичу покинуть Австралию | Новости из Германии о Европе | DW | 16.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Суд предписал Новаку Джоковичу покинуть Австралию

Федеральный суд постановил, что звезда мирового тенниса Новак Джокович не будет допущен к Открытому чемпионату Австралии по теннису и должен выехать из страны.

Новак Джокович на корте

Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович из-за отсутствия прививок от коронавируса SARS-CoV-2 не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) и должен покинуть страну. Такой вердикт в воскресенье, 16 января, вынес федеральный суд в Австралии.

Таким образом апелляция звезды мирового тенниса на решение министра Австралии по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекса Хоука о депортации спортсмена отклонена. В качестве основного аргумента Хоук ссылался на тот факт, что присутствие атлета в стране поощрит противников вакцинации на фоне сильнейшей вспышки заболеваемости COVID-19 в Австралии.

Аннулирование визы Джоковича признано законным - в интересах общественности

Вердикт вынесли три судьи федерального суда, признавшие законность аннулирования визы 34-летнего серба в интересах общественности. Главный судья Джеймс Оллсоп отметил, что постановление учло законность и правомерность решения министра, а апелляция, поданная командой Джоковича, была принята во внимание. Оллсоп добавил, что вердикт вынесен тремя судьями единогласно. Полное обоснование будет опубликовано в ближайшие дни, указал он.

Как отмечает агентство AP, вероятнее всего, спортсмен, повторной задержанный 15 января, не сможет выйти из-под стражи до момента депортации. Теннисист находился в одном из отелей Мельбурна, переоборудованном под центр содержания мигрантов.

Постановление о депортации обычно также предусматривает трехлетний запрет на возвращение в Австралию, уточнило AP.

В какие сроки может быть осуществлена высылка, не уточняется. 

Спортсмен утверждал что у него не было симптомов COVID-19

Новак Джокович ранее рассказал, что 14 декабря 2021 года он присутствовал на баскетбольном матче, после которого у некоторых посетителей был выявлен возбудитель COVID-19. Двумя днями позднее спортсмен сдал экспресс-тест на коронавирус, показавший отрицательный результат, и ПЦР-тест. Этот анализ оказался положительным, однако Новак Джокович утверждал, что узнал результат лишь 17 декабря, после посещения мероприятия для теннисистов-юниоров в Белграде. Теннисист объяснил, что не испытывал недомогания, а симптомы заболевания отсутствовали.

При этом на следующий день после подтверждения положительного результата Джокович дал интервью французской спортивной газете L'Equipe и поучаствовал в фотосьемке для издания. В свое оправдание спортсмен заявил, что не хотел подводить журналиста. По словам первой ракетки мира, он соблюдал правила социального дистанцирования и был в защитной маске. Джокович признал, что допустил ошибку и должен был перенести интервью. Кроме того, теннисист прокомментировал ложные сведения в своем въездном формуляре, поданном австралийским властям. Спортсмен объяснил инцидент "ошибкой персонала" и указал, что его представители уже передали дополнительные сведения правительству Австралии.

Суд в Австралии отменил депортацию Джоковича

Власти Австралии в начале января аннулировали въездную визу Джоковича. Спортсмен не выполнил необходимые требования по антиковидным ограничениям, объяснил тогда глава Минздрава Австралии Грег Хант. Действия австралийских властей вызвали резкую критику в Сербии. Теннисист был помещен в отель на карантин, однако получил рарешение покинуть его для участия в слушаниях по апелляции в ответ на аннулирование визы. В ходе разбирательств суд распорядился освободить спортсмена из центра размещения лиц, которые должны быть депортированы из страны. Виза Джоковича позднее была отозвана повторно.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Его организаторы предупредили, что принять участие в соревнованиях смогут лишь полностью привитые от SARS-CoV-2 спортсмены, а также те, кто переболел и выздоровел в последние шесть месяцев. К турниру будут допущены и тениссисты с медицинскими
показаниями против вакцинации. Джокович в преддверии поездки в Австралию утверждал, что попадает именно в эту категорию. 

Смотрите также:

Новость дополняется.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Новый вариант коронавируса: взгляд под микроскопом

    Во Франции обнаружен ранее неизвестный вариант коронавируса. Его выявили у путешественника, прилетевшего из Камеруна. Как выглядит этот вариант, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями

    Франция и Италия ограничивают въезд, Испания вводит ношение масок на улице, Германия - частичный локдаун. Коронавирус не дает вздохнуть свободно и в канун Нового года, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Омикрон": как вирус охватывает мир

    Омикрон-вариант коронавируса стремительно распространяется по планете. Уже есть первая жертва - в Великобритании. За новостями с беспокойством следит и карикатурист Сергей Елкин.

  • Чиновник и люди недовольны термином QR-код

    Юмор сражается с коронавирусом

    QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем?

    Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.

  • Штаммы коронавируса стоят в очереди за получением своего названия

    Юмор сражается с коронавирусом

    Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно?

    Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".

  • Бык с тремя шприцами в спине показывает тореадору QR-код

    Юмор сражается с коронавирусом

    Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект

    Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.

  • Обороняющие крепость кричат с крепостных стен атакующим6 чтобы те предъявили QR-код

    Юмор сражается с коронавирусом

    Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда?

    Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.

  • Фея держит в руках тыкву и говорит, что в эту тыкву превратился ее QR-код

    Юмор сражается с коронавирусом

    Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так

    Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

  • Прививочник и антипрививочник обнимаются в День народного единства

    Юмор сражается с коронавирусом

    С Днем народного единства! А как же прививка?

    В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

  • Два человечка, у которых вместо голов QR-коды, приветствуют друг друга

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Кролик и Пятачок заталкивают Винни-Пуха обратно в нору и говорят, чтобы он сидел там до окончания локдауна

    Юмор сражается с коронавирусом

    Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима!

    Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг

    В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус

    В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай?

    В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:06

"Омикрон" в Германии: чего боятся немцы? (07.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Омикрон захватывает Европу: велика ли опасность нового варианта для России? DW Новости (03.01.2022)  

Сколько в Германии противников коронавирусных ограничений?  

Реклама

Самые читаемые

Привитые чаще заражаются "омикроном". Так ли это на самом деле?  

Расследователи CIT сообщили о переброске "Искандеров" на запад России  

Самый известный в Европе вундеркинд хочет учиться в Германии  