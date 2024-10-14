DW осудила нападение на репортера своей арабской редакции

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW) осудила "отвратительный акт насилия", который, по словам очевидцев, произошел с репортером ее арабской редакции Адонисом Альхаледом (Adonis Alkhaled) в ночь на субботу, 12 октября. Об этом говорится в пресс-релизе DW, опубликованном в воскресенье, 13 октября.

По словам Адониса Альхаледа, он и его коллега подверглись угрозам и оскорблениям со стороны сотрудников охраны концертной площадки Mitsubishi Electric в Дюссельдорфе после того, как записали там интервью с сирийским музыкантом Аль Шами. В частности, охранники выкрикивали в адрес Альхаледа и его коллеги оскорбительные и нецензурные ругательства, после чего, по словам журналиста, вытолкали его из зоны интервью на задний двор. Один из охранников несколько раз ударил репортера DW.

Журналист арабской редакции DW Адонис Альхалед Фото: DW

Адонис Альхалед был доставлен в отделение неотложной помощи. Утром в субботу, 12 октября, он покинул больницу и подал заявление о возбуждении уголовного дела. Полиция Дюссельдорфа начала расследование той же ночью. Видеозаписи случившегося "будут сохранены и изучены", сообщили в DW.

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) заявил, что решительно осуждает нападение на Адониса Альхаледа. "Это преступление - не только отвратительный акт насилия, но и нападение на свободу прессы. Преступники и подстрекатели должны ощутить на себе всю силу закона", - заявил он и добавил, что пострадавшему коллеге выражается "солидарность всех сотрудников DW". Он также призвал артиста Аль Шами "дистанцироваться от этого поступка".

Адонис Альхалед: Организаторы и артист должны обеспечивать безопасность прессы

Пострадавший в инциденте Адонис Альхалед заявил, что журналисты "должны иметь возможность выполнять свою работу без угроз и насилия, чтобы объективно и независимо информировать общественность". "Подобные нападения ставят под угрозу это фундаментальное право и препятствуют работе прессы", - уверен он.

Репортер добавил, что и организаторы мероприятия, и сам артист несут ответственность за действия своих сотрудников и охраны:. "Они обязаны обеспечить безопасное и уважительное обращение со всеми участниками, включая представителей прессы, - подчеркнул журналист DW. - Этот инцидент свидетельствует об ошибках в управлении, поскольку команда охраны неоднократно вела себя агрессивно, не принимая адекватных мер для снижения градуса напряженности". Альхалед также отметил, что подобные нападения не должны оставаться безнаказанными.

Аль Шами осудил насилие против журналистов

Пресс-секретарь артиста Аль Шами в комментарии DW заявил, что исполнитель и его менеджмент "однозначно осуждают любую форму насилия или угроз, особенно в отношении журналистов". Они добавили, что нападение на Альхаледа произошло после окончания интервью, когда команда Аль Шами уже рассталась со съемочной группой DW.

Представитель артиста принес извинения за произошедшее и выразил готовность помочь в дальнейшем расследовании. Организаторы концерта пока не ответили на вопросы DW.

Союз журналистов Германии: Журналистам становится опаснее выполнять свою работу

Заместитель председателя Немецкого союза журналистов (DJV) Мариана Фридрих (Mariana Friedrich), комментируя произошедшее с Адонисом Альхаледом, заявила: "Если теперь даже охранники нападают на коллег, мы выходим на новый уровень насилия. Это отвратительно. Насилие над журналистами - это атака на свободу прессы и, следовательно, атака на нашу демократию". По ее мнению, журналистам становится опаснее заниматься своей профессией.

Председатель DJV в Северном Рейне-Вестфалии Андреа Хансен (Andrea Hansen), в свою очередь, сказала, что "физические нападения на журналистов никогда не являются законной формой критики работы СМИ".