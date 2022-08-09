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Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев лайф и легко обсуждают со своими гостями и публикой самые интересные новости дня по версии аудитории DW. Не только политика! Пиши в студию, спорь, спрашивай!
Пристрастия публики непредсказуемы. Что за новость или публикация именно сегодня вызовет наибольший интерес читателей сайта DW, аудитории DW в социальных сетях или сюжета в телепрограмме DW Новости? Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев еще утром не знают, какая тема возглавит актуальный хит-парад DW.
Но какая бы ни заняла первое место по числу просмотров, известные по "Эхо Москвы" журналисты готовы любую самую популярную новость сделать самой обсуждаемой: с политиками и экспертами, общественными деятелями и писателями, художниками и авторами DW, а главное - со своей аудиторией в прямом эфире.
В 16:00 каждый день с понедельника по пятницу смотри и слушай DW Новости Шоу лайф на YouTube - пиши в студию, спорь, спрашивай, комментируй!
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Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев выходят в эфир из студии DW в Риге, Латвия. (адрес электронной почты, сайт)
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