Пристрастия публики непредсказуемы. Что за новость или публикация именно сегодня вызовет наибольший интерес читателей сайта DW, аудитории DW в социальных сетях или сюжета в телепрограмме DW Новости? Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев еще утром не знают, какая тема возглавит актуальный хит-парад DW.

Но какая бы ни заняла первое место по числу просмотров, известные по "Эхо Москвы" журналисты готовы любую самую популярную новость сделать самой обсуждаемой: с политиками и экспертами, общественными деятелями и писателями, художниками и авторами DW, а главное - со своей аудиторией в прямом эфире.

В 16:00 каждый день с понедельника по пятницу смотри и слушай DW Новости Шоу лайф на YouTube - пиши в студию, спорь, спрашивай, комментируй!

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Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев выходят в эфир из студии DW в Риге, Латвия. (адрес электронной почты, сайт)

Не знаешь, с какого выпуска начать? Вот несколько на выбор:

Ядерное ЧП в Украине все вероятнее. Первые “Гепарды”. Грузия без шанса вступить в ЕС?

Что стало причиной взрыва в Берлине? Деньги у РФ есть, а купить нечего. Киев vs. Amnesty Int.

Россиянам грозят закрыть въезд в ЕС и оставить без импортного чая, а немцам - отключить свет и газ.

Что не так с гаубицами PzH 2000? DW Новости Шоу с Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр

В Нагорном Карабахе снова война. Нефть из РФ в обход санкций. "Просто ад" на фронтах в Украине