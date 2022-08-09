 DW Новости Шоу | Подкасты и RSS-Feeds | DW | 09.08.2022

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Подкасты и RSS-Feeds

DW Новости Шоу

Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев лайф и легко обсуждают со своими гостями и публикой самые интересные новости дня по версии аудитории DW. Не только политика! Пиши в студию, спорь, спрашивай!

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Пристрастия публики непредсказуемы. Что за новость или публикация именно сегодня вызовет наибольший интерес читателей сайта DW, аудитории DW в социальных сетях или сюжета в телепрограмме DW Новости? Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев еще утром не знают, какая тема возглавит актуальный хит-парад DW.

Но какая бы ни заняла первое место по числу просмотров, известные по "Эхо Москвы" журналисты готовы любую самую популярную новость сделать самой обсуждаемой: с политиками и экспертами, общественными деятелями и писателями, художниками и авторами DW, а главное - со своей аудиторией в прямом эфире.

В 16:00 каждый день с понедельника по пятницу смотри и слушай DW Новости Шоу лайф на YouTube - пиши в студию, спорь, спрашивай, комментируй!

Пропустил прямой эфир? Не проблема. DW Новости Шоу есть на нашем сайте и в твоем любимом приложении для подкастов

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* Если есть минутка, оставь нам оценку или отзыв. Это поможет другим найти DW Новости Шоу.

Слушать и подписываться на подкасты можно где угодно, просто введи в поиск "DW Новости Шоу". Все прошлые выпуски - в медиатеке DW или в нашей RSS-ленте

Есть вопрос? Пиши на dwnowostishow@dw.com

 

Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев выходят в эфир из студии DW в Риге, Латвия. (адрес электронной почты, сайт)

 

Не знаешь, с какого выпуска начать? Вот несколько на выбор:

Ядерное ЧП в Украине все вероятнее. Первые “Гепарды”. Грузия без шанса вступить в ЕС?

Что стало причиной взрыва в Берлине? Деньги у РФ есть, а купить нечего. Киев vs. Amnesty Int.

Россиянам грозят закрыть въезд в ЕС и оставить без импортного чая, а немцам - отключить свет и газ.

Что не так с гаубицами PzH 2000? DW Новости Шоу с Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр

В Нагорном Карабахе снова война. Нефть из РФ в обход санкций. "Просто ад" на фронтах в Украине

Про Пелоси на Тайване, про Шрёдера у Путина и обиженную "колбасу" - DW Новости Шоу