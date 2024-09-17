Немецкие СМИ призвали допустить журналистов в сектор Газа

Спустя почти год после начала войны Израиля против ХАМАС отсутствует независимая картина ситуации в секторе Газа, заявили ведущие немецкие СМИ, в том числе DW.

Ведущие СМИ Германии, в том числе медиакомпания Deutsche Welle и общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF, призвали власти Израиля и Египта предоставить журналистам беспрепятственный доступ в сектор Газа. Во вторник, 17 сентября, они опубликовали открытое письмо на имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, переданное правительствам обеих стран днем ранее.

В нем руководители немецких СМИ указывают на отсутствие целостной и независимой картины происходящего в секторе Газа спустя почти год после начала израильской операции против террористической группировки ХАМАС. "Почти полное исключение международных СМИ во время кризиса столь невероятного глобального масштаба является беспрецедентным в новейшей истории", - подчеркнули авторы обращения.

"Запрет на работу СМИ создает условия для нарушений прав человека"

При этом присутствие независимых репортеров никогда не бывает столь важным, как во время войн и вооруженных конфликтов, отметили они далее. "Мы не являемся стороной конфликта. Мы, главные редакторы и генеральные директора, репортеры и наши организации, издательства и телеканалы, имеем многолетний опыт оценки и анализа различных международных кризисов", - добавили руководители СМИ.

Запрещая журналистам работать в секторе Газа, власти Израиля и Египта создают условия для нарушения прав человека, указывается в обращении. Открытое письмо также подписали руководители изданий Die Zeit, Taz, Stern, Der Spiegel, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Bild и Handelsblatt, телеканалов Arte и RTL/n-tv, информационного агентства dpa, редакционной сети RND, Немецкого союза журналистов и правозащитной организации "Репортеры без границ".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.