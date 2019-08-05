 DW решительно отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2019

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Россия

DW решительно отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ

В Госдуме РФ утверждают, что Deutsche Welle призывала жителей Москвы к участию в несанкционированной акции протеста. DW отвергает эти обвинения.

Задержание участницы протестной акции. Москва, 27 июля

Задержание участницы протестной акции. Москва, 27 июля

Совет Госдумы РФ на внеочередном заседании в понедельник, 19 августа, обвинил зарубежные СМИ и дипломатов посольства США в Москве во вмешательстве во внутренние дела России. Спикер Думы Вячеслав Володин подверг критике в том числе и действия медиакомпании Deutsche Welle. Он утверждает, что DW призывала жителей Москвы к участию в несанкционированных митингах, нарушив тем самым российское законодательство.

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В Госдуме решили создать комиссию, которая расследует обвинения против Deutsche Welle, других зарубежных СМИ и американского посольства. В состав этой комиссии должны войти представители всех фракций. Ее первое заседание должно состояться уже в ближайшие дни.

Deutsche Welle решительно отвергает обвинения Госдумы. DW ни в одном из опубликованных материалов не призывала к участию в протестах в России. "Мы рассматриваем утверждения Думы и МИД РФ в прямой связи с задержанием одного из наших корреспондентов в конце июля", - заявил официальный представитель DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt).

Уже несколько недель подряд  в Москве и других городах проходят протесты. Многих кандидатов от оппозиции не допустили к участию в выборах в Мосгордуму, сославшись на формальные недочеты. Тысячи демонстрантов были задержаны. Deutsche Welle освещала эти события. 

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