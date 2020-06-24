 DW категорически отвергает новые обвинения со стороны Госдумы России | Новости из Германии о России | DW | 24.06.2020

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Россия

DW категорически отвергает новые обвинения со стороны Госдумы России

Шеф-редактор DW Мануэла Каспер-Кларидж выразила "категорический протест против необоснованных обвинений" Госдумы РФ. Ранее депутаты обвинили ряд зарубежных СМИ, включая DW, "в тиражировании дезинформации".

Председатель комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев

Василий Пискарев

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что его комиссия направила в Генпрокуратуру материалы ряда зарубежных СМИ, посвященные голосованию по поправкам в конституцию.

Среди этих СМИ - "Голос Америки", "Настоящее время", "Радио Свобода" и медиакомпания DW, которую Пискарев назвал "радиостанцией "Немецкая волна". Сообщение об этом появилось во вторник, 23 июня, на сайте Госдумы.

Генпрокуратура должна, по словам Пискарева, "дать правовую оценку" этим публикациям и "принять решения в соответствии с законодательством Российской Федерации". Сам Пискарев видит в материалах этих СМИ "системное тиражирование дезинформации".

"В этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан нашей страны, что недопустимо и не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством", - заявил он.

При этом Пискарев не уточнил, о каких именно публикациях DW и других иностранных СМИ идет речь.

DW выразила категорический протест против необоснованных обвинений

Шеф-редактор медиакомпании DW Мануэла Каспер-Кларидж (Manuela Kasper-Claridge) выразила "категорический протест против необоснованных обвинений" Госдумы. Сотрудники Deutsche Welle "выступают за  добросовестность, независимость, прозрачность и многообразие мнений в журналистике", которые "характеризуют их ежедневную работу", подчеркнула она.

Это уже не первый случай, когда депутаты Госдумы обрушиваются с критикой на иностранные СМИ. В августе 2019 года они инициировали расследование в отношении в том числе Deutsche Welle. Та же самая комиссия обращалась в Роскомнадзор, прокуратуру, а также в министерства юстиции и иностранных дел РФ с просьбой рассмотреть вопрос о внесении медиакомпании DW в черный список - якобы из-за "вмешательства во внутренние дела России".

Совет по вещанию DW отверг все обвинения и заявил, что работа медиакомпании "никоим образом не может вызывать нареканий".

*Новость после публикации была дополнена.

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    Автор: Сергей Елкин


 

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