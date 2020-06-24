DW категорически отвергает новые обвинения со стороны Госдумы России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что его комиссия направила в Генпрокуратуру материалы ряда зарубежных СМИ, посвященные голосованию по поправкам в конституцию.

Среди этих СМИ - "Голос Америки", "Настоящее время", "Радио Свобода" и медиакомпания DW, которую Пискарев назвал "радиостанцией "Немецкая волна". Сообщение об этом появилось во вторник, 23 июня, на сайте Госдумы.

Генпрокуратура должна, по словам Пискарева, "дать правовую оценку" этим публикациям и "принять решения в соответствии с законодательством Российской Федерации". Сам Пискарев видит в материалах этих СМИ "системное тиражирование дезинформации".

"В этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан нашей страны, что недопустимо и не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством", - заявил он.

При этом Пискарев не уточнил, о каких именно публикациях DW и других иностранных СМИ идет речь.

DW выразила категорический протест против необоснованных обвинений

Шеф-редактор медиакомпании DW Мануэла Каспер-Кларидж (Manuela Kasper-Claridge) выразила "категорический протест против необоснованных обвинений" Госдумы. Сотрудники Deutsche Welle "выступают за добросовестность, независимость, прозрачность и многообразие мнений в журналистике", которые "характеризуют их ежедневную работу", подчеркнула она.

Это уже не первый случай, когда депутаты Госдумы обрушиваются с критикой на иностранные СМИ. В августе 2019 года они инициировали расследование в отношении в том числе Deutsche Welle. Та же самая комиссия обращалась в Роскомнадзор, прокуратуру, а также в министерства юстиции и иностранных дел РФ с просьбой рассмотреть вопрос о внесении медиакомпании DW в черный список - якобы из-за "вмешательства во внутренние дела России".

Совет по вещанию DW отверг все обвинения и заявил, что работа медиакомпании "никоим образом не может вызывать нареканий".

*Новость после публикации была дополнена.

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