 DW ищет пользователей голосового помощника ″Алиса″ для теста | Новости из Германии о России | DW | 07.03.2020

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Россия

DW ищет пользователей голосового помощника "Алиса" для теста

Викторина DW Quiz "Проверь себя" для голосового помощника "Алиса" от Yandex задумана как увлекательная игра на интуицию. Так ли это? Поделитесь с нами впечатлениями!

Алиса, открой навык DW Quiz Проверь себя

Deutsche Welle ищет пользователей из России, которые регулярно "общаются" с голосовым помощником "Yandex.Алиса" и готовы потестировать навык, разработанный DW: викторину DW Quiz "Проверь себя". Максимальный возраст участников теста - 45 лет.

DW Quiz "Проверь себя" - это игра на проверку интуиции, в формате "вопрос-ответ". На большинство вопросов можно (и нужно) отвечать интуитивно. "Алиса" дает оценку вашего ответа и предлагает дополнительную информацию, если вас заинтересовала тема.

Чтобы запустить навык, откройте приложение Yandex или включите "Яндекс.Станцию" и скажите: "Алиса, открой навык ДэВэ квиз проверь себя". Если вы пользуетесь "Алисой" на смартфоне, то просто перейдите по этой ссылке.

Хотите поучаствовать в тесте? Тогда напишите нам, указав свое имя, возраст и профессию.

Адрес редакции: alisa.quiz@dw.com.

У вас должно быть время для беседы с редакцией 10, 11 или 12 марта между 11 и 15 часами по московскому времени. Формат - получасовое интервью в режиме видеозвонка (Skype, WhatsApp, Viber, возможные другие варианты).

Важно! Протестировать навык следует перед интервью. Желательно сыграть в викторину несколько раундов, потому что нас, в частности, будет интересовать, достаточно ли разнообразны темы викторины и готовы ли вы играть регулярно.

Заранее спасибо за готовность пообщаться с нами!

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