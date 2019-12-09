DW ищет пользователей голосового помощника "Алиса" для теста

Deutsche Welle ищет пользователей из России, которые регулярно "общаются" с голосовым помощником "Yandex.Алиса" и готовы потестировать навык, разработанный DW: викторину DW Quiz "Проверь себя". Максимальный возраст участников теста - 45 лет.



DW Quiz "Проверь себя" - это игра на проверку интуиции, в формате "вопрос-ответ". На большинство вопросов можно (и нужно) отвечать интуитивно. "Алиса" дает оценку вашего ответа и предлагает дополнительную информацию, если вас заинтересовала тема.



Чтобы запустить навык, откройте приложение Yandex или включите "Яндекс.Станцию" и скажите: "Алиса, открой навык ДэВэ квиз проверь себя". Если вы пользуетесь "Алисой" на смартфоне, то просто перейдите по этой ссылке.



Хотите поучаствовать в тесте? Тогда напишите нам, указав свое имя, возраст и профессию.

Адрес редакции: alisa.quiz@dw.com.

У вас должно быть время для беседы с редакцией 10, 11 или 12 марта между 11 и 15 часами по московскому времени. Формат - получасовое интервью в режиме видеозвонка (Skype, WhatsApp, Viber, возможные другие варианты).

Важно! Протестировать навык следует перед интервью. Желательно сыграть в викторину несколько раундов, потому что нас, в частности, будет интересовать, достаточно ли разнообразны темы викторины и готовы ли вы играть регулярно.



Заранее спасибо за готовность пообщаться с нами!