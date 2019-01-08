 DW в эфире радио ″Орфей″ в марте: Вайнберг, Брамс, Мацуев и Бетховен | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.03.2019

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Культура и стиль жизни

DW в эфире радио "Орфей" в марте: Вайнберг, Брамс, Мацуев и Бетховен

В марте мы предлагаем вниманию слушателей цикла "DW в гостях у радио "Орфей" два уникальных события музыкальной жизни Германии.

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12 марта: прощальная симфония Вайнберга и немного Брамса

Не спешите говорить, что вы не знакомы с творчеством Мечислава (Моисея) Вайнбрерга! Eсли вы помните мелодии из фильмов "Летят журавли" и "Последний дюйм", музыку из мультфильмов "Каникулы Бонифация" и "Двенадцать месяцев" и, конечно, претендующие на гениальность "вопилки" и "пыхтелки" из советского "Винни-Пуха", то вы знакомы как минимум с одной из граней творчества этого композитора.

Контекст

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В Мангейме состоялась премьера оперы "Идиот" по роману Достоевского. Музыку написал замечательный и почти не известный композитор Моисей Вайнберг. (06.06.2013)

В Берлине, на родине выдающегося музыканта и композитора, теперь есть мемориальная доска, ему посвященная: на улице Горманштрассе, 11 (Gormannstrasse). (01.06.2018)

Выдающийся ученый скончался на 77-м году жизни. Хокинг занимался не только популяризацией науки. Он снимался в кино, записывал песни и озвучивал мультфильмы. (14.03.2018)

8 декабря 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения этого удивительного композитора, прожившего долгую, сложную, не всегда счастливую жизнь и написавшего более двух десятков симфоний, несколько опер, оперетт, балетов, струнных квартетов и т.д. Пунктир его биографии: рождение в Варшаве, бегство от нацистов, гибель семьи (отца, матери, сестры) в концлагере, учеба в Минске и Москве, начало профессиональной карьеры. В 1948 году сотрудниками МГБ был убит тесть Вайнберга - актер Соломон Михоэлс. В 1953 году Вайнберг арестован и проводит 78 дней в подвалах Лубянки. Лишь смерть Сталина и заступничество ряда мужественных людей (в первую очередь - Дмитрия Шостаковича) спасли его от ГУЛАГа и верной гибели.

Сегодня в нашей программе - западно-европейская премьера 22-й симфонии Мечислава Вайнберга. Композитор заканчивал ее в последний год жизни, уже будучи тяжело больным человеком. В первый (и до сих пор последний) раз сочинение прозвучало на фестивале "Московская осень" в 2003 году в исполнении Белгородского оркестра, иначе берлинское исполнение (оркестр Konzerthaus) можно было бы называть мировой премьерой.

В этом же концерте российский пианист Денис Мацуев ударно исполнил 1-й фортепианный концерт Брамса (Johannes Brahms).

26 марта: четыре фортепиано - восемь рук

Симфонии Бетховена (Ludwig van Beethoven) написаны для большого симфонического оркестра. Их не сыграть на фортепиано - ни в две, ни в четыре руки. А вот в восемь рук можно, если за дело возьмутся профессионалы. Зачем? По мнению участников марафона фортепианных дуэтов в Бонне, именно фортепианное исполнение дает максимально четкое, структурированное представление о симфонической музыке немецкого гения.

Концерты выйдут в эфир 12 и 26 марта в 21.00 по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве, а также на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, концерт будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея".

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    Автор: Наталия Королева


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Контекст

Культура: афиша по Германии на 2019 год

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