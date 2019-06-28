DW выразила протест в связи с обвинениями турецких аналитиков

Deutsche Welle решительно отвергает обвинения, высказанные в исследовании турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований" (SETA) и касающиеся ее освещения событий в Турции.

"Безусловно, международная медиакомпания, такая как DW, должна мириться и с критикой. Но здесь под маской научного исследования скрывается попытка опорочить и заклеймить журналистов. Это неприемлемо", - заявил в понедельник, 8 июля, пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt). Он подчеркнул, что Deutsche Welle "продолжит предметно и объективно освещать события в Турции".

Исследование фонда, близкого к турецкому правительству

Ранее близкий к турецкому правительству фонд SETA опубликовал исследование под названием "Экспансия международных медийных организаций в Турции". Особое внимание в нем уделялось освещению событий в Турции иностранными СМИ, в частности, турецкими редакциями BBC, "Голоса Америки", Euronews, Deutsche Welle, а также российского агентства Sputnik.

При этом авторы исследования критикуют, в частности, материалы о попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года, действиях турецких властей против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, строительстве нового аэропорта в Стамбуле, а также экономическом кризисе в Турции и наступлении турецкой армии на севере Сирии.

В исследовании упоминаются 15 журналистов DW

Также в исследовании называются фамилии пишущих о Турции журналистов, публикуются скриншоты из их соцсетей и другая информация о них, отчасти не соответствующая действительности. При этом любой твит журналиста, отражающий взгляды турецкой оппозиции, авторы исследования трактуют как доказательство сговора между ним и оппозиционерами. Материалы об усугубляющемся экономическом кризисе в Турции фонд SETA считает попытками представить турецкие власти в невыгодном свете. Среди упомянутых в материале журналистов - 15 сотрудников DW.

В целом Deutsche Welle посвящены около 30 страниц 202-страничного анализа, местами напоминающего текст обвинительного заключения, отмечает агентство dpa. В частности, о DW говорится: "В общем и целом она преследует политику производства новостей, нацеленных на слабые стороны Турции в сферах свободы СМИ и прав человека".

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