Двум российским оппозиционерам запретили выезд из страны

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в пятницу, 28 января, сообщил, что ему запретили уезжать из России. "Я теперь невыездной", - написал оппозиционер в своем телеграм-канале. При этом еще в июле 2021 года он улетел в Болгарию.

Гудков рассказал агентству "Интерфакс", что в ноябре 2019 года Савеловский районный суд Москвы назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло из-за обвинений в клевете. "Я был вынужден заплатить этот штраф. По иску Ремесло мне сейчас заблокировали выезд из России, несмотря на уже оплаченный штраф", - сказал он.

Дмитрий Гудков покинул Россию в связи с уголовным преследованием по делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165 УК РФ), по которому он и его тетя Ирина Ермилова проходят подозреваемыми.

Партия Митрохина оспорит запрет

Ранее в тот же день, 28 января, в пресс-службе партии "Яблоко" сообщили, что ее экс-председателю, депутату Мосгордумы Сергею Митрохину временно запретили покидать Россию. В связи с этим фракция партии "Яблоко" в Мосгордуме 31 января направит обращение судебным приставам, сообщил руководитель фракции Максим Круглов.

В "Яблоке" заявили, что Митрохин своевременно оплатил два штрафа в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с участием в несанкционированных акциях в 2021 году. Но несмотря на это Служба судебных приставов Москвы вынесла постановление о временном ограничении выезда Митрохина из РФ и взыскании штрафов с его зарплаты, рассказали в партии.

При этом Федеральная служба судебных приставов сообщила "Интерфаксу", что не располагает подтверждением оплаты штрафов. Там подтвердили, что на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Центральному административному округу Москвы "находятся исполнительные производства в отношении Митрохина С.С. о взыскании штрафов за административные правонарушения на общую сумму 450 тыс. рублей".

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