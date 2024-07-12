Дворец или замок - в чем разница? Какие особо популярны?

Дворцы и замки в Германии часто являются главными достопримечательностями своих регионов. Многие можно посетить - осмотреть помещения или музейные экспозиции, где-то даже переночевать - как в роскошных апартаментах, так и в простых номерах молодежных турбаз, перекусить или отпраздновать какое-то событие, посмотреть театрализованное представление под открытым небом вроде рыцарского турнира или тренировку охотничьих птиц…

В конце года некоторые из них становятся местом проведения рождественских базаров (например, Шарлоттенбург в Берлине или Бенрат в Дюссельдорфе), в летние месяцы - разных антикварных, средневековых и прочих ярмарок и рынков. Самые фотогеничные или необычные можно увидеть в художественных фильмах и сериалах - от классической сказки "Три орешка для Золушки" (Морицбург) до недавнего "Макстон-холла" (Мариенбург).

Большое количество таких архитектурно-исторических памятников, общее число которых в Германии оценивается примерно в 25 тысяч, объясняется существованием здесь в прошлом многочисленных королевств, княжеств, герцогств и прочих государственных образований. При этом по плотности такого рода достопримечательностей в Германии и Европе лидирует нынешняя федеральная земля Тюрингия - около 450 дворцов и замков на территории в 16 тысяч квадратных километров.

Для обозначения всех этих сооружений в немецких названиях используются слова Burg (в редких случаях - Veste), Schloss, Palais (на французский манер), Residenz, Residenzschloss, а также иногда - просто Haus или Bau (дом, здание).

Современный немецкий Palst (дворец) можно встретить, разве что, в названиях вроде снесенного гэдэровского Palst der Republik (Дворца Республики) или театра-ревю Friedrichstadt-Palast ("Фридрихштадтпаласт") в том же самом Берлине, однако в рассматриваемые нами категории они не входят. При этом словом Palas (без t) обозначают большие репрезентативные залы в средневековых замках, то есть главные помещения для праздников и важных церемоний.

При переводе названий обычно ориентируются на сложившиеся традиции, то есть дворец по замыслу и функции может в переводе называться замком - например, резиденция главы Мекленбургского дома в Шверине - Шверинский замок (Schweriner Schloss). Это возможно, в частности, если нынешнее здание возведено на месте древнего укрепления или внешне напоминает средневековый замок. То есть немецкий Schloss может быть и дворцом, и замком. Однако Burg - замок и только замок.

Замок Бург на фотографии начала XX века Фото: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Особой достопримечательностью в этом плане в Германии можно назвать замок Бург, то есть замок "Замок" или дворец "Замок" - Schloss Burg в долине реки Вуппер на территории города Золинген. Примерно в XVI веке это средневековое укрепление после перестройки стало дворцом, но поселение, где оно находится, сохранило свое прежнее название - Бург. Позже эта резиденция постепенно превратилась в руины, но была восстановлена в XIX веке и стала очень популярным туристическим местом своего региона. Замок "Замок" даже попал в один из рейтингов, о которых пойдет речь ниже.

Замки и крепости - Burg, Veste, Festung

Немецкое слово Burg традиционно используется для средневековых защитных и оборонительных сооружений двух основных типов. Первые возводились на возвышенностях (Höhenburg), вторые - были окружены водой на равнинах (Wasserburg). Характерными признаками средневековых замков являются толстые стены, бойницы и башни. Они были местом проживания представителей какого-то знатного рода, управляющих землями или использовались для размещения военных, охранявших границу или торговый путь.

Некоторые замки служили исключительно для взимания налогов (Zollburg), например, Пфальцграфенштайн или Цонс на Рейне. В названиях немногих средневековых замков встречается устаревшее слово Veste - например, замок Кобург или Кобургская крепость (Veste Coburg). При этом для обозначения, так сказать, классических больших крепостей обычно используется слово Festung - например, крепость Кёнигштайн (Festung Königstein) в Саксонской Швейцарии.

Отдельную категорию составляют замки и дворцы, в которые после секуляризации в начале XIX века превратили распущенные монастыри, переданные знати. Особой известностью пользуются - бывшее Залемское аббатство - замок Залем, Корвейское аббатство - замок Корвей и Аббатство Святого Эммерама в Регенсбурге - нынешний дворец Турн-и-Таксис.

Дворцы и резиденции - Schloss, Palais, Residenz

Schloss или Palais (дворец) - эти слова используются обычно для репрезентативных сооружений, возведенных после окончания Средних веков для проживания представителей правящих династий и знати. Оборонительной функции они уже не несли. Большинство из них было возведено в ренессансном стиле, эпоху барокко и период классицизма. Такие здания обычно расположены в центре роскошных дворцово-парковых ансамблей, частью которых помимо разных садов, парков, каналов и фонтанов могли быть оранжереи, беседки, чайные домики, разные павильоны и так далее.

Cлова Palais и Residenz служат также для обозначения роскошных резиденций, строившихся для монархов, высшей знати и главных чиновников. Выдающимися примерами последних в Германии являются, в частности, Новый дворец в Потсдаме и Вюрцбургская резиденция.

Охотничий замок Фалькенлуст - памятник Всемирного наследия Фото: DW / Nelioubin

В этот же период в особую моду вошло строительство небольших увеселительных (Lustschloss) и охотничьих замков (Jagdschloss). Часто они располагались недалеко от летних или главных резиденций и давали возможность отдохнуть, уединиться - конечно же, не только для охоты. В качестве примеров таких замков в Германии можно привести Фалькенлуст около Кельна и Границ на острове Рюген.

Здесь просто невозможно не упомянуть один пикантный факт из истории Фалькенлуста. В 1760 году званный ужин в этом охотничьем замке кельнского князя-архиепископа устроил никто иной как гостивший в Кельне Джакомо Казанова…

Какие дворцы и замки чаще всего ищут в Германии?

В немецких СМИ регулярно публикуются разные списки и рейтинги немецких замков и дворцов, составляемые на основе экспертных оценок, статистики и прочих критериев. Основная задача этих списков - дать, так сказать, пищу для размышлений, идеи для тех, кто любит посещать такие достопримечательности.

Перед началом нынешнего основного сезона летних поездок результаты своего большого исследования опубликовал туристический концерн TUI . Один из составленных авторами публикации рейтингов, в который вошло двадцать популярных мест, базируется на основе статистики поисковых запросов в Google из Германии. Результаты можно посмотреть в нашей фотогалерее:

Второй рейтинг в этом исследовании составлен на основе оценок по состоянию на март 2024 года, которые поставили этим дворцам и замкам туристы в интернете. Чтобы более реалистично оценить полученные данные при небольшом объеме выборки, авторы применили так называемый доверительный интервал. Результаты можно узнать ниже, обнаружив при этом достаточно много замков и дворцов из первого списка, но и несколько других достопримечательностей, несомненно, заслуживающих внимния.

Из достопримечательностей, перечисленных в фотогалерее, больше всего за стандартный билет для взрослых придется заплатить, чтобы осмотреть неоготический замок Хоэншвангау в Баварии - 23,50 евро, что даже дороже соседнего Нойшванштайна (20,50 евро). При этом комбинированный билет не будет намного дешевле - 43 евро. Меньше всего стоит билет на вход в мюнхенский дворец Нимфенбург - 8 евро.

Самые посещаемые дворцы и замки в Германии

Статистика продажи билетов также может служить хорошим ориентиром для туристов и базой для составления рейтингов. По итогам 2023 года бессменный лидер в этом зачете замок Нойшванштайн уступил первое место Гейдельбергскому замку, так как пропускная способность была ограничена из-за реставрационных работ, которые сейчас уже близятся к завершению.

Уже вскоре после окончания этого многолетнего проекта, на которой выделено в общей сложности около 20 миллионов евро, знаменитый баварский замок может стать объектом Всемирного наследия. Официальная заявка о присвоении этого престижного статуса Нойшванштайну и другим замкам Людвига II (Ludwig II.) - Херренкимзе, Линдерхофу и Королевской усадьбе на Шахене - уже передана в ЮНЕСКО и должна быть рассмотрена в 2025 году.