Дворец или замок - в чем разница? Какие особо популярны?12 июля 2024 г.
Дворцы и замки в Германии часто являются главными достопримечательностями своих регионов. Многие можно посетить - осмотреть помещения или музейные экспозиции, где-то даже переночевать - как в роскошных апартаментах, так и в простых номерах молодежных турбаз, перекусить или отпраздновать какое-то событие, посмотреть театрализованное представление под открытым небом вроде рыцарского турнира или тренировку охотничьих птиц…
В конце года некоторые из них становятся местом проведения рождественских базаров (например, Шарлоттенбург в Берлине или Бенрат в Дюссельдорфе), в летние месяцы - разных антикварных, средневековых и прочих ярмарок и рынков. Самые фотогеничные или необычные можно увидеть в художественных фильмах и сериалах - от классической сказки "Три орешка для Золушки" (Морицбург) до недавнего "Макстон-холла" (Мариенбург).
Большое количество таких архитектурно-исторических памятников, общее число которых в Германии оценивается примерно в 25 тысяч, объясняется существованием здесь в прошлом многочисленных королевств, княжеств, герцогств и прочих государственных образований. При этом по плотности такого рода достопримечательностей в Германии и Европе лидирует нынешняя федеральная земля Тюрингия - около 450 дворцов и замков на территории в 16 тысяч квадратных километров.
Для обозначения всех этих сооружений в немецких названиях используются слова Burg (в редких случаях - Veste), Schloss, Palais (на французский манер), Residenz, Residenzschloss, а также иногда - просто Haus или Bau (дом, здание).
Современный немецкий Palst (дворец) можно встретить, разве что, в названиях вроде снесенного гэдэровского Palst der Republik (Дворца Республики) или театра-ревю Friedrichstadt-Palast ("Фридрихштадтпаласт") в том же самом Берлине, однако в рассматриваемые нами категории они не входят. При этом словом Palas (без t) обозначают большие репрезентативные залы в средневековых замках, то есть главные помещения для праздников и важных церемоний.
При переводе названий обычно ориентируются на сложившиеся традиции, то есть дворец по замыслу и функции может в переводе называться замком - например, резиденция главы Мекленбургского дома в Шверине - Шверинский замок (Schweriner Schloss). Это возможно, в частности, если нынешнее здание возведено на месте древнего укрепления или внешне напоминает средневековый замок. То есть немецкий Schloss может быть и дворцом, и замком. Однако Burg - замок и только замок.
Особой достопримечательностью в этом плане в Германии можно назвать замок Бург, то есть замок "Замок" или дворец "Замок" - Schloss Burg в долине реки Вуппер на территории города Золинген. Примерно в XVI веке это средневековое укрепление после перестройки стало дворцом, но поселение, где оно находится, сохранило свое прежнее название - Бург. Позже эта резиденция постепенно превратилась в руины, но была восстановлена в XIX веке и стала очень популярным туристическим местом своего региона. Замок "Замок" даже попал в один из рейтингов, о которых пойдет речь ниже.
Замки и крепости - Burg, Veste, Festung
Немецкое слово Burg традиционно используется для средневековых защитных и оборонительных сооружений двух основных типов. Первые возводились на возвышенностях (Höhenburg), вторые - были окружены водой на равнинах (Wasserburg). Характерными признаками средневековых замков являются толстые стены, бойницы и башни. Они были местом проживания представителей какого-то знатного рода, управляющих землями или использовались для размещения военных, охранявших границу или торговый путь.
Некоторые замки служили исключительно для взимания налогов (Zollburg), например, Пфальцграфенштайн или Цонс на Рейне. В названиях немногих средневековых замков встречается устаревшее слово Veste - например, замок Кобург или Кобургская крепость (Veste Coburg). При этом для обозначения, так сказать, классических больших крепостей обычно используется слово Festung - например, крепость Кёнигштайн (Festung Königstein) в Саксонской Швейцарии.
Отдельную категорию составляют замки и дворцы, в которые после секуляризации в начале XIX века превратили распущенные монастыри, переданные знати. Особой известностью пользуются - бывшее Залемское аббатство - замок Залем, Корвейское аббатство - замок Корвей и Аббатство Святого Эммерама в Регенсбурге - нынешний дворец Турн-и-Таксис.
Дворцы и резиденции - Schloss, Palais, Residenz
Schloss или Palais (дворец) - эти слова используются обычно для репрезентативных сооружений, возведенных после окончания Средних веков для проживания представителей правящих династий и знати. Оборонительной функции они уже не несли. Большинство из них было возведено в ренессансном стиле, эпоху барокко и период классицизма. Такие здания обычно расположены в центре роскошных дворцово-парковых ансамблей, частью которых помимо разных садов, парков, каналов и фонтанов могли быть оранжереи, беседки, чайные домики, разные павильоны и так далее.
Cлова Palais и Residenz служат также для обозначения роскошных резиденций, строившихся для монархов, высшей знати и главных чиновников. Выдающимися примерами последних в Германии являются, в частности, Новый дворец в Потсдаме и Вюрцбургская резиденция.
В этот же период в особую моду вошло строительство небольших увеселительных (Lustschloss) и охотничьих замков (Jagdschloss). Часто они располагались недалеко от летних или главных резиденций и давали возможность отдохнуть, уединиться - конечно же, не только для охоты. В качестве примеров таких замков в Германии можно привести Фалькенлуст около Кельна и Границ на острове Рюген.
Здесь просто невозможно не упомянуть один пикантный факт из истории Фалькенлуста. В 1760 году званный ужин в этом охотничьем замке кельнского князя-архиепископа устроил никто иной как гостивший в Кельне Джакомо Казанова…
Какие дворцы и замки чаще всего ищут в Германии?
В немецких СМИ регулярно публикуются разные списки и рейтинги немецких замков и дворцов, составляемые на основе экспертных оценок, статистики и прочих критериев. Основная задача этих списков - дать, так сказать, пищу для размышлений, идеи для тех, кто любит посещать такие достопримечательности.
Перед началом нынешнего основного сезона летних поездок результаты своего большого исследования опубликовал туристический концерн TUI. Один из составленных авторами публикации рейтингов, в который вошло двадцать популярных мест, базируется на основе статистики поисковых запросов в Google из Германии. Результаты можно посмотреть в нашей фотогалерее:
Второй рейтинг в этом исследовании составлен на основе оценок по состоянию на март 2024 года, которые поставили этим дворцам и замкам туристы в интернете. Чтобы более реалистично оценить полученные данные при небольшом объеме выборки, авторы применили так называемый доверительный интервал. Результаты можно узнать ниже, обнаружив при этом достаточно много замков и дворцов из первого списка, но и несколько других достопримечательностей, несомненно, заслуживающих внимния.
Из достопримечательностей, перечисленных в фотогалерее, больше всего за стандартный билет для взрослых придется заплатить, чтобы осмотреть неоготический замок Хоэншвангау в Баварии - 23,50 евро, что даже дороже соседнего Нойшванштайна (20,50 евро). При этом комбинированный билет не будет намного дешевле - 43 евро. Меньше всего стоит билет на вход в мюнхенский дворец Нимфенбург - 8 евро.
Самые посещаемые дворцы и замки в Германии
Статистика продажи билетов также может служить хорошим ориентиром для туристов и базой для составления рейтингов. По итогам 2023 года бессменный лидер в этом зачете замок Нойшванштайн уступил первое место Гейдельбергскому замку, так как пропускная способность была ограничена из-за реставрационных работ, которые сейчас уже близятся к завершению.
Уже вскоре после окончания этого многолетнего проекта, на которой выделено в общей сложности около 20 миллионов евро, знаменитый баварский замок может стать объектом Всемирного наследия. Официальная заявка о присвоении этого престижного статуса Нойшванштайну и другим замкам Людвига II (Ludwig II.) - Херренкимзе, Линдерхофу и Королевской усадьбе на Шахене - уже передана в ЮНЕСКО и должна быть рассмотрена в 2025 году.