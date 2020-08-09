Дворец Бенрат: где немцы принимали Елизавету II и Горбачева (фото)

Дюссельдорф • Дворец Бенрат (Schloss Benrath) расположен на южной окраине Дюссельдорфа - нынешней столицы немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Был возведен в 1755-1773 годах в качестве резиденции для поездок в эти владения курфюрста Пфальца Карла IV Теодора, также имевшего титул здешнего герцога Юлиха и Берга. Это герцогство, существовавшее в 1003-1794 годах, занимало оба берега реки Рур в долине Рейна. Является памятником эпохи позднего рококо, но внутренние помещения были оформлены уже в стиле раннего классицизма. Дворец окружен каналами и старым парком, имеющим выход к набережной Рейна. В помещениях сейчас работают Музей естественной истории и Музей европейского паркового искусства.
Дворец Бенрат и дворцовый парк расположены в одноименном районе Дюссельдорфа около Рейна
Для официальных приемов
После Второй мировой войны бывшая летняя герцогская резиденция в Бенрате использовалась правительством Западной Германии для государственных приемов. От тогдашней столицы ФРГ Бонна на машине до дворца - немногим более 60 километров. В качестве гостей здесь бывали, в частности, британская королева Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, президент Франции Франсуа Миттеран и председатель Верховного Совета СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Дворец Бенрат. Фотографии
Британская королева Елизавета II во дворце Бенрат в мае 1965 года
Прием во дворце Бенрат по случаю визита в ФРГ Михаила Горбачева в июне 1989 года
Последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и королева Сорайя во время приема во дворце Бенрат в мае 1955 года
Дворец Бенрат весной
Парк дворца Бенрат украшен многочисленными статуями и скульптурными изображениями
Один из залов дворца Бенрат - памятника эпохи рококо
Дворцовый парк в Бенрате на почтовой открытке 1904 года
Во время фестиваля, посвященного эпохе барокко
Смотрите также:
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Правители времен просвещенного абсолютизма, монархи и князья других исторических эпох оставили после себя в Германии много разных архитектурных достопримечательностей. Некоторые из них не вписываются в рамки привычных представлений о дворцовой архитектуре и садово-парковом искусстве, до сих пор вызывая восхищение и удивление.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Наше знакомство с такими немецкими диковинами и причудами начнем в Горном парке Вильгельмсхёэ в Касселе - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, рядом с которым меркнут любые современные воплощения водно-развлекательных фантазий. Здесь естественные силы природы проявляют себя во всей своей красе.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этой достопримечательности на протяжении всего XVIII века. В результате здесь появились каскады фонтанов, английский ландшафтный парк и дворец в стиле классицизма. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, созданный по примеру античных скульптур и ставший главным символом Касселя.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Из Гессена отправимся в Саксонию-Анхальт - в Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц, также включенное в список Всемирного наследия. Князь, правивший в этих местах несколько столетий назад, был очень большим любителем Италии и даже распорядился создать около своей резиденции действующую модель Везувия. Эта фотография была сделана во время показательного извержения вулкана в 2010 году.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Так он выглядит спящим в светлое время суток. К сожалению, традиционные пиротехнические представления здесь больше проводиться не будут. Решение приняли в 2020 году, так как они ставили под угрозу сохранность этого уникального исторического объекта: в конструкции после извержений появлялись трещины. Пиротехнику заменят световым шоу, без вибраций и эмиссий в атмосферу.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
В резиденциях немецких королей и князей, кончено же, имелись домовые католические или протестантские храмы - прямо во дворцах или где-то рядом. Однако на этом снимке из Вёрлицкого парка изображена синагога, построенная в виде древнеримского храма. Она была возведена по воле князя Леопольда III Фридриха Франца (1740-1817) для демонстрации религиозной толерантности.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Этот снимок сделан в баден-вюртембергском в Шветцингене, где в парке бывшей резиденции правителей Курпфальца находится мечеть, возведенная в конце XVIII века при курфюрсте Карле Теодоре (1724-1799). Она не предназначалась для религиозных обрядов и задумывалась исключительно в качестве символа открытости миру и веротерпимости. Это лишь маленький уголок парка - обширного и очень разнообразного.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Древний Египет, конечно же, тоже интересовал немецкую знать прошлых веков. В парке, созданном в бранденбургском Бранице Германом фон Пюклер-Мускау (1785-1871), есть две пирамиды. Внутри этой, посреди озера, он захоронен. Граф вошел в историю как создатель еще одного парка - объекта Всемирного наследия, который находится в Бад-Мускау и является самым крупным английским парком в Центральной Европе.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Остаемся около воды, но переместимся в Саксонию. Выхода к морю она не имеет, но это не причина не построить здесь маяк. Этот маяк находится на Большом пруду в парке замка Морицбург. Был построен для имитации морских боев после того, как гостивший здесь граф Алексей Орлов впечатлил курфюрста Фридриха Августа I (1750-1827) рассказами о Чесменском сражении.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Как же причуды баварского монарха Людвига II (1845-1886)? Про него мы не забыли. Правда, ограничимся лишь двумя примерами: подземным убежищем, где он погружался в свои сказочные миры; и мостиком, с которого любовался своим главным детищем - Нойшванштайном. "Грот Венеры" находится в парке замка Линдерхоф.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Вот и железный мостик Мариенбрюкке, названный в честь матери Людвига II - Марии Фридерики Прусской. Он был построен за несколько лет до начала возведения Нойшванштайна. Этот замок сейчас является одной из самых известных достопримечательностей всей Германии, но огромные траты на него в свое время стали одной из главных причин отстранения Людвига II от власти его баварским правительством.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
От баварского мостика - к прусскому чайному домику. Чайные домики и разные комнаты с драгоценным фарфором и шелковыми обоями особенно полюбились немецким правителям в эпоху рококо, когда одним из популярных стилистических приемов стало использование мотивов средневекового китайского искусства - шинуазри. Этот Китайский чайный домик построили в Потсдаме в парке Сан-Суси для Фридриха Великого.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Чтобы достойно осмотреть достопримечательности Потсдама, нужно не менее недели. В связи с нашей темой внимание остановим на двух примерах. Этими искусственными "античными" развалинами 1748 года постройки прусский король Фридрих Великий мог любоваться во время прогулок около своего любимого дворца Сан-Суси, который виден здесь на заднем плане.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Прусские монархи вообще любили античность. Эти Римские купальни были возведены в парке Сан-Суси по распоряжению Фридриха Вильгельма IV (1795-1861), когда он был еще кронпринцем. Проект подготовил знаменитый архитектор Карл Фридрих Шинкель на основе эскизов наследника престола, очень любившего Италию и обладавшего большим художественным талантом.
-
Дворцово-парковые диковины и причуды
Павлины? Конечно, сами по себе эти диковинные птицы особой достопримечательностью не являются, чего не скажешь о целом Павлиньем острове, расположенном на озере Ванзе между Потсдамом и Берлином. История замка на этом острове тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау - любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797), однако подарки правителей своим метрессам - это уже другая тема.
Автор: Максим Нелюбин