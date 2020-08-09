Дворец Бенрат: где немцы принимали Елизавету II и Горбачева (фото)

Дюссельдорф • Дворец Бенрат (Schloss Benrath) расположен на южной окраине Дюссельдорфа - нынешней столицы немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Был возведен в 1755-1773 годах в качестве резиденции для поездок в эти владения курфюрста Пфальца Карла IV Теодора, также имевшего титул здешнего герцога Юлиха и Берга. Это герцогство, существовавшее в 1003-1794 годах, занимало оба берега реки Рур в долине Рейна. Является памятником эпохи позднего рококо, но внутренние помещения были оформлены уже в стиле раннего классицизма. Дворец окружен каналами и старым парком, имеющим выход к набережной Рейна. В помещениях сейчас работают Музей естественной истории и Музей европейского паркового искусства.

Дворец Бенрат и дворцовый парк расположены в одноименном районе Дюссельдорфа около Рейна

Для официальных приемов

После Второй мировой войны бывшая летняя герцогская резиденция в Бенрате использовалась правительством Западной Германии для государственных приемов. От тогдашней столицы ФРГ Бонна на машине до дворца - немногим более 60 километров. В качестве гостей здесь бывали, в частности, британская королева Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, президент Франции Франсуа Миттеран и председатель Верховного Совета СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Дворец Бенрат. Фотографии

Британская королева Елизавета II во дворце Бенрат в мае 1965 года

Прием во дворце Бенрат по случаю визита в ФРГ Михаила Горбачева в июне 1989 года

Последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и королева Сорайя во время приема во дворце Бенрат в мае 1955 года

Дворец Бенрат весной

Парк дворца Бенрат украшен многочисленными статуями и скульптурными изображениями

Один из залов дворца Бенрат - памятника эпохи рококо

Дворцовый парк в Бенрате на почтовой открытке 1904 года

Во время фестиваля, посвященного эпохе барокко

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