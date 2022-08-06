 После пожара в берлинском Груневальде снова пустили поезда | Новости из Германии о Германии | DW | 06.08.2022

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Германия

После пожара в берлинском Груневальде снова пустили поезда

Движение поездов в районе сгоревшего склада в Груневальде на западе Берлина решено восстановить. Пожарные ликвидируют последние очаги возгорания вокруг места взрыва.

Военная техника бундесвера на автомагистрали рядом с местом пожара в Груневальде

Военная техника бундесвера на автомагистрали рядом с местом пожара в Груневальде

Восстанавливается движение поездов между вокзалами Берлина и Потсдама в районе Груневальд на западе Берлина, где 4 августа взорвался склад с боеприпасами. "В результате внутреннего расследования принято решение вновь запустить железнодорожную ветку", - сообщили в пожарном управлении Берлина в субботу, 6 августа. 

Автомагистраль A115 в зоне пожара пока закрыта, также по-прежнему действует 1000-метровая зона оцепления. Сейчас в окрестностях взрыва ликвидируются последние очаги возгорания, сообщила берлинская пожарная служба.

По словам пожарных, полное возобновление местного и междугороднего сообщения станет возможным, когда зону удастся "надежно охладить". На это может уйти еще несколько дней.

На складе в Груневальде хранились боеприпасы и пиротехника

Взрыв на складе в Груневальде, где хранились, в том числе, боеприпасы и пиротехника, прогремел 4 августа. Вспыхнувший пожар распространился на 42 га. В тушении участвовали около 150 пожарных и техника со всей Германии. Обследованием запретной зоны занимаются три дистанционно управляемых робота, также задействована бронетехника для пожаротушительных работ.

Пожарная служба предупреждает, что в районе Груневальда сохраняется огромная опасность , он находится под непрерывным наблюдением.

Смотрите также:

  • Дым от пожара в лему Груневальд на западе Берлина

    Пожар в Берлине: что произошло в лесу Груневальд

    Пожар в Груневальде начался рано утром

    Пожар в лесу Груневальд на западе Берлина вспыхнул утром 4 августа после взрыва на полицейском полигоне, где находится склад с боеприпасами. Из-за жаркой и засушливой погоды, которая стоит в эти дни в Германии, огонь начал быстро распространяться.

  • Пожарные расчеты на месте пожара в Груневальде

    Пожар в Берлине: что произошло в лесу Груневальд

    Приступить к тушению удалось не сразу

    Из-за последовавших новых взрывов и разлетающихся осколков снарядов пожарным не удавалось подобраться достаточно близко к месту возгорания, поэтому к тушению пожара приступили только вечером 4 августа.

  • На место возгорания была стянута тяжелая военная техника. На фото - бронированная ремонтно-эвакуационная машина бундесвера.

    Пожар в Берлине: что произошло в лесу Груневальд

    Тяжелая техника на месте пожара

    Помимо пожарных расчетов, в тушении пламени принимали участие полиция и военные бундесвера. На место возгорания была стянута тяжелая военная техника. На фото - бронированная ремонтно-эвакуационная машина бундесвера.

  • Полицейский бронетранспортер на месте пожара в Груневальде

    Пожар в Берлине: что произошло в лесу Груневальд

    Полицейские бронетранспортеры и пожарные роботы

    К месту пожара быстро прибыли полицейские бронетранспортеры, которые убирали обломки. Для тушения огня использовались в том числе пожарные роботы. По данным пожарной службы, площадь возгорания составила 42 гектара.

  • Пожарные машины и сотрудники пожарной охраны в районе пожара в лесу Груневальд

    Пожар в Берлине: что произошло в лесу Груневальд

    Опасность новых взрывов

    К середине дня 5 августа пожар по большей части удалось потушить, но, по сообщению пожарной службы, опасность новых взрывов сохраняется.

  • Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай в Груневальде

    Пожар в Берлине: что произошло в лесу Груневальд

    Реакция властей

    Причина взрывов на складе с боеприпасами не ясна. На место происшествия приехала правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey). Она заявила о намерении начать переговоры о поисках нового места для склада с боеприпасами.

  • Пожарные расчеты и полиция на месте пожара в Груневальде

    Пожар в Берлине: что произошло в лесу Груневальд

    Место с многолетней историей

    Склад, на котором произошел взрыв, был оборудован еще в 1950 году. На нем хранились 25 тонн боеприпасов времен Второй мировый войны и пиротехника, конфискованная полицией у населения. Дважды в год с целью их обезвреживания полиция проводила управляемые взрывы на расположенном рядом полигоне.

  • Дым от пожара над крышами домов в берлинском районе Груневальд

    Пожар в Берлине: что произошло в лесу Груневальд

    Склад с боеприпасами рядом с популярной зоной отдыха

    В связи с пожаром в Берлине разгорелись споры о подходящем месте расположения склада боеприпасов. Лес Груневальд - популярное место отдыха берлинцев. Ближайшие жилые дома находятся в двух километрах от места пожара. В берлинской полиции заявляют, что транспортировка боеприпасов времен Второй мировой войны очень опасна.

    Автор: Рина Гольденберг


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