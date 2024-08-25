Движение "Хезболлах" нанесло "удары возмездия" по Израилю

Шиитская радикальное движение "Хезболлах" утром в воскресенье, 25 августа, объявило, что завершила "первую фазу" своих "ударов возмездия" по Израилю в связи с уничтожением им 30 июля в Ливане одного из командиров "Хезболлах" Фуады Шукры. При этом были задействованы 320 ракет и дроны, которые атаковали 11 военных объектов на севере Израиля.

Агентство Reuters пишет, что в ряде районов Израиля были слышны звуки взрывов при перехвате ракет, запущенных с юга Ливана, системой ПВО страны "Железный купол".

По данным Израиля, Фуада Шукра нес ответственность за совершенный несколькими днями ранее обстрел Голанских высот, при котором погибли несколько мирных израильтян.

Режим ЧС в Израиле

В Израиле на всей территории страны с 6.00 по местному времени был объявлен режим ЧС продолжительностью 48 часов. В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве были отменены все рейсы. Однако их прием и отправку возобновили через несколько часов.

Онлайн-издание The Times of Israel отмечает, что в ряде израильских университетов на фоне сложившейся ситуации были отменены экзамены, в некоторых университетах перешли к занятиям в режиме онлайн.

Утром 25 августа состоялось заседание военного кабинета Израиля. По заявлению МИД страны, Израиль "не стремится к войне с Ливаном, но будет действовать в зависимости от развития ситуации".

Превентивные удары Израиля по объектам "Хезболлах" в Ливане

Между тем официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утром в воскресенье, 25 августа, сообщил, что "Хезболлах" готовилось к нанесению ракетных ударов по Израилю с территории Ливана. "Совершая акт самообороны, чтобы устранить эту угрозу, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит сейчас удары по объектам в Ливане, с которых "Хезболлах" планировало атаковать мирных граждан Израиля",- говорилось в его заявлении, опубликованов в соцсети X.

Продолжающаяся агрессия со стороны "Хезболлах" несет опасность того, что "ливанский народ, израильский народ - весь регион - будут втянут в дальнейшую эскалацию", предупредил Хагари.

По данным израильских военных, "прямо у домов мирных жителей на юге Ливана боевики "Хезболлах" готовили масштабное нападение на Израиль и тем самым наносила вред гражданскому населению Ливана". Мирные жители, находящиеся в районах, где действует "Хезболлах", должны срочно покинуть их, подчеркнули в ЦАХАЛ.

Как пишет онлайн-издание The Times of Israel , в ходе упреждающих атак тысячи ракетных установок "Хезболлах" были одновременно поражены примерно 100 истребителями ВВС Израиля.

США следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке

Официальный представитель Совета национальной безопасности в Белом доме США Шон Саветт заявил, что президент страны Джо Байден "внимательно следит за событиями в Израиле и Ливане".

"В течение всего вечера он (Джо Байден.- Ред.) общался со своей командой по национальной безопасности, - цитирует Саветта The Times of Israel. - По его указанию, высокопоставленные американские чиновники постоянно общаются со своими израильскими партнерами. Мы будем продолжать поддерживать право Израиля на самооборону и работать над стабильностью в регионе".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 тыс. человек, более 91,6 тыс. были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Поддерживаемые Ираном радикальные исламистские группировки в ближневосточным регионе выступили на стороне ХАМАС против Израиля. К ним, в частности, относятя шиитское дивжение "Хезболлах" в Ливане и хуситы в Йемене.