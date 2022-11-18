Две украинские организации объявлены "нежелательными" в РФ

Генеральная прокуратура России внесла в список "нежелательных организаций" Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и одноименный благотворительный фонд Владимира Мунтяна. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщается на сайте ведомства.

По мнению надзорного ведомства, их деятельность "представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ. Прокуратура приняла такое решение, изучив некие материалы, тематика или содержание которых не уточняется.

"Возрождение" основано Мунтяном в 1997 году в Днепропетровской области. Позднее у релизиозного объединения появились филиалы в других регионах Украины, а также в странах СНГ, в том числе России и Беларуси. Украинские службы безопасности, ссылаясь на три эскпертных заключения, в 2013 году называли "Возрождение" сектой. Глава центра помощи жертвам деструктивных культов "Диалог" Ян Щекатуров заявлял , что среди обращавшихся к нему людей есть и прихожане "Возрождения".

"Нежелательным" организациям запрещено работать в России. За сотрудничество с ними может грозить административное и уголовное наказание. Российские власти зачастую объявляют "нежелательными" проекты из западных стран, независимые издания или оппозиционные движения. Включение украинских организаций в реестр "нежелательных" произошло на фоне многомесячного военного вторжения России в эту страну.

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