 Двадцать второй день войны в Украине: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 17.03.2022

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Украина

Двадцать второй день войны в Украине: главные события

Число беженцев из Украины за сутки выросло на 107 тысяч. Мариуполь почти полностью разрушен. Разведка США оценила потери РФ в Украине в 7000 военнослужащих. Зеленский выступил в парламенте Германии.

Пожар в Харькове после российского артиллерийского обстрела

Пожар в Харькове после российского артиллерийского обстрела

На 22-й день войны против Украины - в четверг, 17 марта, - российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам соседней страны, продолжая попытки захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России. В Европе растет число беженцев из Украины.

За сутки число беженцев из Украины увеличилось на 107 тысяч

Число украинских беженцев за последние 24 часа увеличилось на 107 тысяч человек, сообщило в четверг Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Тем самым общее число беженцев из Украины с начала войны, развязанной Россией, достигло 3,16 млн человек.

К четвергу в Германию прибыли около 200 тысяч беженцев из Украины, заявила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам миграции, беженцев и интеграции Рем Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan). По ее словам, это всего лишь число зарегистрированных беженцев. Оно не учитывает значительного количества людей, въехавших в Германию в частном порядке.

Вице-мэр Мариуполя: Город разрушен на 80-90 процентов

В Мариуполе, осажденном и ежедневно обстреливаемом российскими войсками, "нет ни одного здания без повреждений, они либо разрушены, либо повреждены", сказал заместитель мэра города Сергей Орлов в интервью Forbes. По его словам, сейчас город разрушен на 80-90 процентов, число погибших превысило 2300 человек, но оно может быть значительно выше, поскольку многие еще находятся под завалами.

Бомбоубежище Мариупольского драматического театра выдержало удар бомбы, уже удалось спасти 130 человек, сообщила в четверг вице-премьер-министр Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что завалы продолжают разбирать. Информации о погибших или раненых под завалами театра пока нет. Драмтеатр Мариуполя был разрушен 16 марта из-за попадания ракеты. 

За два дня из Мариуполя выехали 6500 автомобилей частных лиц, сообщил мэр города Вадим Бойченко. Его слова приводит в Telegram Мариупольский городской совет. "Режима тишины так и не было. Но частный транспорт начали выпускать из города. Люди поехали под обстрелами, под градами и ракетами", - утверждает Бойченко. 

ВОЗ сообщила о 43 ударах по больницам в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 43 ударах, нанесенных по больницам и другим медучреждениям с начала войны в Украине. Соответствующее заявление сделал Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. По данным организации, как минимум в 33 нападениях было применено тяжелое вооружение, в частности танки, ракеты, бомбы или минометы. "Система здравоохранения в Украине балансирует на грани", - констатировал Райан.

Разведка США: Более 7000 погибших военнослужащих РФ

По оценкам американской разведки, на которую ссылается газета The New York Times, за три недели войны в Украине российские вооруженные силы потеряли более 7000 солдат и офицеров. Это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане. В отчете спецслужбы подчеркивается, что точное число погибших россиян установить невозможно. Данные разведки США являются результатом анализа информации, находящейся в открытом доступе, данных, публикуемых украинской стороной (они выше приведенных - 13 500), российской стороной (ниже приведенных - 498), а также спутниковых снимков и анализа видеоматериалов.

Совет Европы приостанавливает отношения с Беларусью

Комитет министров Совета Европы (СЕ) решил приостановить отношения с Беларусью в связи с ее ролью в войне против Украины, сообщило постпредство Исландии. "Комитет министров Совета Европы сегодня решил приостановить все отношения с Беларусью по причине активного участия страны в российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении исландского постпредства, обнародованном в Twitter. Одновременно комитет решил поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией за пределами страны. Накануне Комитет министров Совета Европы исключил из организации Россию.

Зеленский выступил в парламенте Германии

В четверг перед депутатами бундестага по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Включение из Киева парламентарии встретили и проводили стоя и аплодисментами. Зеленский назвал приоритетами на переговорах с Россией завершение войны, гарантии безопасности Украине, восстановление территориальной целостности. "Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все наши граждане, граждане Украины. Переговоры продолжаются, переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах абсолютно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны", - сказал президент Украины. Он отметил, что переговоры украинской делегации с делегацией РФ продолжаются ради мира. 

Польша откажется от российского газа

Польша больше не собирается покупать российский газ и не продлит контракт, срок которого истекает в нынешнем году. Об этом заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, сейчас доля поставок газа из России составляет 50 процентов, но Варшава готова к его замене.

Глава Минфина ФРГ считает возможным эмбарго на нефть и газ из России

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) по-прежнему считает возможным введение эмбарго на покупку нефти и газа из России. "Все варианты ежедневно лежат на столе", - сказал Линднер в эфире телеканала ARD. По его словам, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран "большой семерки" (G7) и внутри Европейского Союза. Глава Минфина ФРГ подчеркнул, что правительство в Берлине готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов". Это касается и угля, и газа, а также расширения источников поставок нефти, отметил Линднер.

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    Война в Украине - 17.03.2022

    Утром 17 марта президент Украины Владимир Зеленский из Киева выступил по видеосвязи в парламенте Германии. Депутаты бундестага встретили и проводили обращение стоя и аплодисментами. Украинский лидер назвал приоритетами на переговорах с Россией завершение войны, гарантии безопасности Украине и восстановление территориальной целостности страны.

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  • Мариуполь

    Война в Украине - 17.03.2022

    Здание театра в Мариуполе после бомбежки, 16 марта. В горсовете сообщили, что "самолет сбросил бомбу на здание". Обломками завалило вход в бомбоубежище, находившееся в драмтеатре. "Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении администрации.

  • Киев

    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Харьков

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  • Вашингтон, 16 марта

    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Вашингтон

    Война в Украине - 17.03.2022

    Конгрессмены и сенаторы во время обращения президента Зеленского. "Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысяч человек. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. <...> Это террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80 лет! И мы просим об ответе. Об ответе от мира. Об ответе на террор. Разве это большая просьба?".

  • Харьков

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    Сгоревшие автомобили и разрушенные здания в Харькове, 16 марта.

  • Чернигов

    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Одесса

    Война в Украине - 17.03.2022

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    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Пшемысль

    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Вроцлав

    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Сирет

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    Война в Украине - 17.03.2022

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    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Эгельсбах

    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Двур-Кралове-над-Лабем

    Война в Украине - 17.03.2022

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  • Берлин

    Война в Украине - 17.03.2022

    Показ работ украинского дизайнера Жана Грицфельдта вечером 16 марта на Берлинской неделе моды. Коллекция создавалась уже во время войны, которую Россия начала против Украины. Проект реализовывали дистанционно. Жан Грицфельдт находится в Киеве, где старается морально поддерживать свою маму - врача детской больницы.

    Автор: Николай Пермяков


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