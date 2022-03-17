Двадцать второй день войны в Украине: главные события

На 22-й день войны против Украины - в четверг, 17 марта, - российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам соседней страны, продолжая попытки захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России. В Европе растет число беженцев из Украины.

За сутки число беженцев из Украины увеличилось на 107 тысяч

Число украинских беженцев за последние 24 часа увеличилось на 107 тысяч человек, сообщило в четверг Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Тем самым общее число беженцев из Украины с начала войны, развязанной Россией, достигло 3,16 млн человек.

К четвергу в Германию прибыли около 200 тысяч беженцев из Украины, заявила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам миграции, беженцев и интеграции Рем Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan). По ее словам, это всего лишь число зарегистрированных беженцев. Оно не учитывает значительного количества людей, въехавших в Германию в частном порядке.

Вице-мэр Мариуполя: Город разрушен на 80-90 процентов

В Мариуполе, осажденном и ежедневно обстреливаемом российскими войсками, "нет ни одного здания без повреждений, они либо разрушены, либо повреждены", сказал заместитель мэра города Сергей Орлов в интервью Forbes. По его словам, сейчас город разрушен на 80-90 процентов, число погибших превысило 2300 человек, но оно может быть значительно выше, поскольку многие еще находятся под завалами.

Бомбоубежище Мариупольского драматического театра выдержало удар бомбы, уже удалось спасти 130 человек, сообщила в четверг вице-премьер-министр Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что завалы продолжают разбирать. Информации о погибших или раненых под завалами театра пока нет. Драмтеатр Мариуполя был разрушен 16 марта из-за попадания ракеты.

За два дня из Мариуполя выехали 6500 автомобилей частных лиц, сообщил мэр города Вадим Бойченко. Его слова приводит в Telegram Мариупольский городской совет. "Режима тишины так и не было. Но частный транспорт начали выпускать из города. Люди поехали под обстрелами, под градами и ракетами", - утверждает Бойченко.

ВОЗ сообщила о 43 ударах по больницам в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 43 ударах, нанесенных по больницам и другим медучреждениям с начала войны в Украине. Соответствующее заявление сделал Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. По данным организации, как минимум в 33 нападениях было применено тяжелое вооружение, в частности танки, ракеты, бомбы или минометы. "Система здравоохранения в Украине балансирует на грани", - констатировал Райан.

Разведка США: Более 7000 погибших военнослужащих РФ

По оценкам американской разведки, на которую ссылается газета The New York Times, за три недели войны в Украине российские вооруженные силы потеряли более 7000 солдат и офицеров. Это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане. В отчете спецслужбы подчеркивается, что точное число погибших россиян установить невозможно. Данные разведки США являются результатом анализа информации, находящейся в открытом доступе, данных, публикуемых украинской стороной (они выше приведенных - 13 500), российской стороной (ниже приведенных - 498), а также спутниковых снимков и анализа видеоматериалов.

Совет Европы приостанавливает отношения с Беларусью

Комитет министров Совета Европы (СЕ) решил приостановить отношения с Беларусью в связи с ее ролью в войне против Украины, сообщило постпредство Исландии. "Комитет министров Совета Европы сегодня решил приостановить все отношения с Беларусью по причине активного участия страны в российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении исландского постпредства, обнародованном в Twitter. Одновременно комитет решил поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией за пределами страны. Накануне Комитет министров Совета Европы исключил из организации Россию.

Зеленский выступил в парламенте Германии

В четверг перед депутатами бундестага по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Включение из Киева парламентарии встретили и проводили стоя и аплодисментами. Зеленский назвал приоритетами на переговорах с Россией завершение войны, гарантии безопасности Украине, восстановление территориальной целостности. "Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все наши граждане, граждане Украины. Переговоры продолжаются, переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах абсолютно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны", - сказал президент Украины. Он отметил, что переговоры украинской делегации с делегацией РФ продолжаются ради мира.

Польша откажется от российского газа

Польша больше не собирается покупать российский газ и не продлит контракт, срок которого истекает в нынешнем году. Об этом заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, сейчас доля поставок газа из России составляет 50 процентов, но Варшава готова к его замене.

Глава Минфина ФРГ считает возможным эмбарго на нефть и газ из России

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) по-прежнему считает возможным введение эмбарго на покупку нефти и газа из России. "Все варианты ежедневно лежат на столе", - сказал Линднер в эфире телеканала ARD. По его словам, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран "большой семерки" (G7) и внутри Европейского Союза. Глава Минфина ФРГ подчеркнул, что правительство в Берлине готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов". Это касается и угля, и газа, а также расширения источников поставок нефти, отметил Линднер.

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