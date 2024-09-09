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Два пакистанца осуждены в Нидерландах за призывы к убийству

Екатерина Венкина
9 сентября 2024 г.

Пакистанцы признаны виновными в призывах к убийству Герта Вилдерса - лидера крупнейшей в парламенте Нидерландов правой "Партии свободы". Они приговорены к длительным срокам.

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Лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс
Герт Вилдерс (фото из архива)Фото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP/IMAGO

Окружной суд Гааги признал двух граждан Пакистана - 56-летнего муллу Мухаммеда Джалали и 29-летнего главу радикального ультраправого политического объединения "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" Саада Хусейна Ризви - виновными в призывах к убийству Герта Вилдерса - лидера крупнейшей в парламенте Нидерландов правой "Партии свободы". Как  сообщило в понедельник, 9 сентября, издание NL Times, оба подсудимых приговорены заочно, адвокаты не представляли их в суде. Так как у Нидерландов нет договора об экстрадиции с Пакистаном, приговоренные вряд ли когда-либо окажутся в голландской тюрьме, констатировало NL Times. .

Джалали был осужден за попытку подстрекательства к убийству, поскольку он как духовный лидер обнародовал фетву - заключение авторитетного мусульманского деятеля - против Вилдерса и обещание, что исполнившие ее будут "вознаграждены в загробной жизни", уточнило агентство AFP. По его данным, мулла приговорен к 14 годам лишения свободы. Ризви тоже призывал, в том числе в соцсетях, убить Вилдерса. Ему назначен тюремный срок в четыре года. "Можно предположить, что многие люди восприняли эти заявления очень серьезно", - говорится в постановлении суда.

Вилдерс известен антиисламскими заявлениями

С 2004 года Герт Вилдерс находится под круглосуточной государственной охраной. Он широко известен антиисламскими заявлениями. В 2014 году Вилдерс был осужден за оскорбления марокканцев на одном из предвыборных митингов.

В ноябре 2023 года "Партия свободы" одержала победу на всеобщих выборах, однако Вилдерс в состав правительства не вошел. Он - противник массовой миграции в Европу, а также занимает жесткую произраильскую позицию в конфликте на Ближнем Востоке. В сентябре Герт Вилдерс встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсуждали коррупцию в Украине, шансы на мир на условиях Киева и украинских мужчин, "остающихся в Нидерландах вместо того, чтобы помогать Украине", сообщил тогда сам Вилдерс.

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