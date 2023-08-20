Два израильтянина погибли после стрельбы на Западном берегу

Два гражданина Израиля погибли в результате возможного нападения с применением огнестрельного оружия в районе города Хувара на Западном берегу реки Иордан, сообщили в ЦАХАЛ.

Два гражданина Израиля погибли в результате возможного нападения с применением огнестрельного оружия на Западном берегу реки Иордан. О происшествии в субботу, 19 августа, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В результате предполагаемой перестрелки, совершенной в районе города Хувара, погибли два мирных жителя. Солдаты ЦАХАЛ преследуют подозреваемых и установили блокпосты в этом районе", - указали военные. Как уточнил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, речь шла об отце и сыне.

По сообщению палестинского информагентства WAFA, израильская армия перекрыла подъездные пути к близлежащему городу Наблус.

По данным израильской спасательной службы Magen David Adom, нападение произошло во второй половине дня 19 августа на автомойке в Хуваре.

Уровень насилия на Западном берегу резко возрос

С начала минувшего года уровень насилия на Западном берегу, по оценкам экспертов, резко возрос. С начала этого года, по подсчетам агентства AFP, там погибли по меньшей мере 218 палестинцев, около 30 израильтян, один украинец и один итальянец, значительная часть жертв - мирные жители.

Армия обороны Израиля в ночь на 3 июля сообщила о нанесении ударов "по террористическим формированиям" в Дженине. Во время столкновений Израиль тогда - во второй раз за менее чем две недели - задействовал ударные беспилотные летательные аппараты. Ранее он прибегал к такому виду вооружений в 2006 году, отмечало агентство Reuters.

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