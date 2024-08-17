Два экс-сотрудника ФСБ осуждены за взятки от католиков

Экс-сотрудники ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов приговорены к девяти годам колонии за получение взяток от представителей Римско-католической церкви.

Два экс-сотрудника подразделения по защите конституционного строя Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ - Евгений Лобанов и Денис Карманов - приговорены к девяти годам колонии строгого режима за получение взяток почти в 20 млн рублей (около 202 636 евро) от представителей Римско-католической церкви. Об этом в субботу, 17 августа, сообщила на своем сайте газета "Коммерсант".

Приговор вынес зампредседателя 235-го гарнизонного военного суда Москвы Артем Карпов.

Карманова также признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Осужденным в течение трех лет после отбытия наказания запрещено занимать руководящие должности на госслужбе. Кроме того, каждый из них должен выплатить свыше 39 млн рублей штрафа (около 399 188 евро).

Чекисты обещали покровительство в судах и органах госвласти

По данным следствия, Лобанов и Карманов в 2023 году принудили служителей, в том числе храма Святого Людовика Французского в районе Лубянки, дать им взятки в обмен на покровительство "в системе арбитражных судов и органах госвласти".

Представители Римско-католической церкви от комментариев воздерживаются. По данным "Коммерсанта", преследование католиков, давших взятки, прекращено в связи с их сотрудничеством со следствием.

В ходе слушаний экс-сотрудники ФСБ утверждали, что в реальности у них не было возможности влиять на судий и чиновников, однако Карпов эту версию отверг.