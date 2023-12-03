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Два человека погибли при российском обстреле Херсона

Жан Рофе
3 декабря 2023 г.

Российские войска обстреляли центр Херсона, сообщили местные власти. Под удар попал многоэтажный дом и две больницы.

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Здание библиотеки в Херсоне, пострадавшее после одного из обстрелов в ноябре
Здание библиотеки в Херсоне, пострадавшее после одного из обстрелов в ноябре Фото: Igor Burdyga/DW

В результате российского обстрела Херсона в воскресенье, 3 декабря, погибли два человека и еще не менее семи получили ранения, сообщили представители местных властей. По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, войска РФ днем ударили по Центральному району города с оккупированного левого берега Днепра, попав в многоэтажное здание. Он опубликовал в Telegram фото и видео последствий атаки.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, под удар также попали две больницы.

Российская сторона обстрел не комментировала.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Херсона. По его словам, всем раненым оказана необходимая помощь.

Зеленский добавил, что всего за этот день в одной только Херсонской области было более 20 российских обстрелов. "Таких же, как по Херсону - чисто террористических. По городу Берислав, по селам области", - сказал президент.

Говоря о ситуации на фронте, он отметил, что "в десятках точек" продолжаются интенсивные бои. "Наиболее тяжелые - это Марьинское направление, Авдеевское, Бахмутское. Но также и юг, и Харьковщина", - рассказал Зеленский.

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