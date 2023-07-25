Дума ужесточила наказание за нарушения при призыве

По новому закону, за неявку по повестке в военкомат, гражданин должен будет заплатить до 30 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы во вторник, 25 июля, приняли во втором и третьем чтениях законопроект, кратно увеличивающий штрафы за нарушения правил воинского учета. Закон должен быть подписан президентом РФ и может вступить в силу уже во время осеннего призыва.

Согласно закону, до 30 тысяч рублей увеличивается штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке. 5 тысяч рублей заплатят граждане призывного возраста, не сообщившие в военкомат о переезде в другой регион или страну, получении образования, смене места работы или должности, изменении семейного положения. Переезд без уведомления военкомата в период призыва грозит призывнику штрафом до 20 тысяч рублей.

За уклонение от назначенного для призывных мероприятий медицинского обследования штраф будет составлять до 25 тысяч рублей.

Ответственность в отношении должностных и юридических лиц

Введены также многочисленные меры административной ответственности в отношении должностных и юридических лиц. Появляются штрафы за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоповещение граждан о вызове военного комиссариата и другие.

До 400 тысяч рублей будут штрафоваться юридические лица, не содействующие военкоматам в мобилизации. Такой же штраф предусмотрен за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники, если она будет мобилизована.

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